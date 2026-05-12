Украина могла "сдать Донбасс" в обмен на мир: в ОП ответили на вброс Мендель

Юлия Мендель заявила, что украинская сторона якобы допускала возможность передачи РФ части территорий Донбасса.

В ОП ответили на заявления Юлии Мендель

Бывший пресс-секретарь Владимир Зеленский Юлия Мендель заявила, что во время переговоров в Стамбуле в 2022 году украинская сторона якобы допускала возможность передачи РФ части территорий Донбасса.

Об этом Мендель рассказала в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По ее словам, участники переговоров якобы сообщали ей, что Киев был готов обсуждать условия, рассматривавшиеся в Стамбуле, а президент Зеленский, как она утверждает, допускал отказ от части Донбасса ради прекращения войны.

Мендель также заявила, что подобный подход объяснялся стремлением как можно быстрее остановить боевые действия, однако позже позиция украинской власти изменилась.

Она отметила, что сейчас Зеленский публично выступает против подобных уступок, назвав это "непоследовательностью".

Кроме того, экс-чиновница высказала мнение, что нынешняя позиция украинского президента, по ее убеждению, осложняет перспективы мирного урегулирования.

Что говорят в ОП

После появления этих заявлений журналисты обратились за комментарием в Офис президента Украины. Советник главы ОПУ Дмитрий Литвин ответил, что Юлия Мендель не принимала участия ни в самих переговорах, ни в процессе принятия решений, поэтому, по его словам, обсуждать подобные заявления — "несерьезно".

"Эта дама... давно не в себе", — сказали в ОПУ.

Позиция ЦПД

На заявления Юлия Мендель также отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Комментируя ситуацию, он с иронией отметил: "Любой (это я о Мендель) может озвучить конспирологию в собственных интересах об "отказе от Донбасса в 2022 году", ссылаясь на какие-то источники".

При этом Коваленко подчеркнул, что неизменным остается один факт — Украина продолжает защищать свою территориальную целостность и ведет борьбу за нее с 2014 года.

Он также заявил, что вопрос официального отказа от каких-либо украинских территорий никогда не был государственной позицией и не рассматривался как часть политики страны.

По словам главы ЦПД, в 2022 году украинские Силы обороны одновременно с боями за Киев вели активные боевые действия против российских войск в Донецкой и Луганской областях, а позже проводили операции по освобождению территорий в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

"Есть факты, а есть слова", — резюмировал руководитель ЦПД.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

