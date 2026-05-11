Вступление Украины в ЕС: нардеп раскрыл ключевой этап для ускорения процесса

Кратко:
- Украина готовится к началу переговоров с ЕС
- Ключевой этап — кластер "Основы" реформ
- Уже действуют программы и доступ к фондам ЕС
Украина может пройти путь к полноправному членству в ЕС за несколько лет и рассчитывает на политическую цель вступления к 2030 году. В то же время ключевым этапом ближайшего времени является официальный старт переговоров и открытие первого кластера "Основы" (Fundamentals), который определяет темп всего процесса евроинтеграции.
Об этом в интервью Главреду рассказал народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадим Галайчук.
По его словам, именно кластер "Основы" является самым сложным, ведь охватывает не конкретные директивы ЕС, а глубинные реформы государственных институтов.
"Главное сейчас — формально начать переговоры. Без открытия первого кластера Fundamentals ("Основы") невозможно открывать или закрывать другие. Это самый важный кластер", — отметил Галайчук.
Он пояснил, что в рамках этого кластера оценивается не имплементация отдельных норм, а общая эффективность реформ в сферах судопроизводства, антикоррупционной политики и работы правоохранительных органов.
"Там будет оцениваться не просто имплементация конкретной нормы, а общая успешность реформирования Украиной правоохранительных и судебных органов, антикоррупционной политики и других сфер", — добавил он.
Дальнейшие шаги переговорного процесса
После старта переговоров Украина должна перейти к открытию всех шести переговорных кластеров и формированию проекта договора о вступлении в ЕС. Этот документ, по словам депутата, станет фактически дорожной картой реформ и будет определять обязательства сторон, сроки и финансовые параметры.
Отдельно он подчеркнул, что после завершения технической части начнется политический этап — ратификация соглашения во всех странах Евросоюза, которая может включать парламентские голосования и референдумы в отдельных государствах.
Текущая интеграция Украины в ЕС
В то же время Украина уже частично интегрирована в европейское экономическое пространство — в частности, через торговые квоты, финансовые программы поддержки и доступ к отдельным фондам ЕС, таким как Interreg.
В итоге, как отметил Галайчук, в случае успешного выполнения реформ Украина имеет шанс приблизиться к полному членству в ЕС в рамках следующего политического цикла Евросоюза.
"Мы можем претендовать на то, чтобы наша цель — получение полного членства к 2030 году, до начала нового политического цикла в ЕС — стала реальностью", — подытожил он.
Что означают заявления иностранных лидеров о членстве Украины в ЕС
Кандидат политических наук Виктор Андрусив считает, что будущее Европейского Союза остается неопределенным, и к моменту потенциального вступления Украины его формат может существенно измениться.
По его словам, нынешняя международная ситуация ставит под сомнение стабильность и даже дальнейшее существование ЕС в привычном виде.
В то же время эксперт критически оценивает заявления о длительных сроках евроинтеграции Украины, считая их политически мотивированными.
"Существование ЕС в будущем находится под очень большим вопросом. При этом, когда ЕС говорит о том, что нужно очень много лет, чтобы принять Украину, — это обычное лицемерие", — отметил Андрусив.
Членство Украины в Евросоюзе — новости по теме
Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попытки России расколоть Европу не принесут результата, а Украина продолжает движение к полноправному членству в Европейском Союзе.
Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС пока невозможно, но подчеркнул необходимость усиления ее интеграции в европейские институты. По его словам, процесс должен предусматривать постепенное сближение и промежуточные шаги, которые в перспективе приведут Украину к полноправному членству в Евросоюзе.
Напомним, что издание Financial Times писало о том, что стремление президента Владимира Зеленского ускорить процесс вступления Украины в Европейский Союз вызывает рост напряженности в отношениях с евростолицами.
Читайте также:
- РФ готовит новый массированный удар после "перемирия": каким городам грозит атака
- Эксглава Офиса президента Ермак получил подозрение от НАБУ и САП — что известно
- Позиции Путина ослабли: громкое заявление ЕС о вероятности завершения войны
О личности: Вадим Галайчук
Вадим Галайчук — народный депутат Украины IX созыва, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз. Занимается вопросами адаптации украинского законодательства к нормам ЕС и сопровождением евроинтеграционных законопроектов. Также является председателем украинской части Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС, который является площадкой для межпарламентского сотрудничества Украины и Евросоюза.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред