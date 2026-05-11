Вступление Украины в ЕС: нардеп раскрыл ключевой этап для ускорения процесса

Руслан Иваненко
11 мая 2026, 22:51
Украина готовится к началу переговоров о вступлении в ЕС и открытию первого кластера "Основы".
Галайчук, Украина
Украина рассчитывает приблизиться к членству в ЕС в рамках нового политического цикла / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, facebook.com/vadym.galaychuk

Кратко:

  • Украина готовится к началу переговоров с ЕС
  • Ключевой этап — кластер "Основы" реформ
  • Уже действуют программы и доступ к фондам ЕС

Украина может пройти путь к полноправному членству в ЕС за несколько лет и рассчитывает на политическую цель вступления к 2030 году. В то же время ключевым этапом ближайшего времени является официальный старт переговоров и открытие первого кластера "Основы" (Fundamentals), который определяет темп всего процесса евроинтеграции.

Об этом в интервью Главреду рассказал народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадим Галайчук.

По его словам, именно кластер "Основы" является самым сложным, ведь охватывает не конкретные директивы ЕС, а глубинные реформы государственных институтов.

"Главное сейчас — формально начать переговоры. Без открытия первого кластера Fundamentals ("Основы") невозможно открывать или закрывать другие. Это самый важный кластер", — отметил Галайчук.

Он пояснил, что в рамках этого кластера оценивается не имплементация отдельных норм, а общая эффективность реформ в сферах судопроизводства, антикоррупционной политики и работы правоохранительных органов.

"Там будет оцениваться не просто имплементация конкретной нормы, а общая успешность реформирования Украиной правоохранительных и судебных органов, антикоррупционной политики и других сфер", — добавил он.

Дальнейшие шаги переговорного процесса

После старта переговоров Украина должна перейти к открытию всех шести переговорных кластеров и формированию проекта договора о вступлении в ЕС. Этот документ, по словам депутата, станет фактически дорожной картой реформ и будет определять обязательства сторон, сроки и финансовые параметры.

Отдельно он подчеркнул, что после завершения технической части начнется политический этап — ратификация соглашения во всех странах Евросоюза, которая может включать парламентские голосования и референдумы в отдельных государствах.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Текущая интеграция Украины в ЕС

В то же время Украина уже частично интегрирована в европейское экономическое пространство — в частности, через торговые квоты, финансовые программы поддержки и доступ к отдельным фондам ЕС, таким как Interreg.

В итоге, как отметил Галайчук, в случае успешного выполнения реформ Украина имеет шанс приблизиться к полному членству в ЕС в рамках следующего политического цикла Евросоюза.

"Мы можем претендовать на то, чтобы наша цель — получение полного членства к 2030 году, до начала нового политического цикла в ЕС — стала реальностью", — подытожил он.

Что означают заявления иностранных лидеров о членстве Украины в ЕС

Кандидат политических наук Виктор Андрусив считает, что будущее Европейского Союза остается неопределенным, и к моменту потенциального вступления Украины его формат может существенно измениться.

По его словам, нынешняя международная ситуация ставит под сомнение стабильность и даже дальнейшее существование ЕС в привычном виде.

В то же время эксперт критически оценивает заявления о длительных сроках евроинтеграции Украины, считая их политически мотивированными.

"Существование ЕС в будущем находится под очень большим вопросом. При этом, когда ЕС говорит о том, что нужно очень много лет, чтобы принять Украину, — это обычное лицемерие", — отметил Андрусив.

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попытки России расколоть Европу не принесут результата, а Украина продолжает движение к полноправному членству в Европейском Союзе.

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС пока невозможно, но подчеркнул необходимость усиления ее интеграции в европейские институты. По его словам, процесс должен предусматривать постепенное сближение и промежуточные шаги, которые в перспективе приведут Украину к полноправному членству в Евросоюзе.

Напомним, что издание Financial Times писало о том, что стремление президента Владимира Зеленского ускорить процесс вступления Украины в Европейский Союз вызывает рост напряженности в отношениях с евростолицами.

О личности: Вадим Галайчук

Вадим Галайчук — народный депутат Украины IX созыва, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз. Занимается вопросами адаптации украинского законодательства к нормам ЕС и сопровождением евроинтеграционных законопроектов. Также является председателем украинской части Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС, который является площадкой для межпарламентского сотрудничества Украины и Евросоюза.

