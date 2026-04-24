Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"Невозможно": Мерц сделал заявление о вступлении Украины в ЕС

Сергей Кущ
24 апреля 2026, 22:33
Jн предложил постепенно включить Украину в отдельные сферы политики в зависимости от хода реформ.
Мерц сделал заявление о вступлении Украины в ЕС

Вы узнаете:

  • Когда в ЕС ждут Укарину
  • Что предлагает канцлер Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое вступление Украины в Евросоюз невозможно.

В то же время он считает, что Украину следует сильнее вовлечь в деятельность ЕС, пишет DW.

видео дня

"Всем понятно, что быстрое вступление Украины в ЕС, конечно, невозможно, но необходимо обеспечить более тесную интеграцию Украины в европейские институты", - сказал Мерц журналистам по итогам саммита глав государств и правительств ЕС в Никосии, Кипр.

Мерц подчеркнул, что необходимо запустить в ЕС процесс со стратегией постепенного сближения с Украиной, что в итоге это должно привести к полноправному членству Украины в блоке.

"Но нам нужны промежуточные шаги. Я неоднократно говорил об этом в последние дни с президентом Зеленским... Важно, чтобы это сближение сейчас также ускорило переговоры о вступлении и стало мостом к будущему полноправному членству", - заявил канцлер Германии.

Украина нацелена на вступление в ЕС: мнение эксперта

Эксперт Центра международных исследований ОНУ имени И. И. Мечникова Денис Кузьмин убеждён, что, несмотря на критику со стороны Будапешта, присоединение Украины к Европейскому союзу принесёт Венгрии экономические выгоды.

По его словам, для венгерской экономики объективно предпочтительнее, чтобы Украина находилась внутри пространства Шенгенской зоны и Еврозоны, а не оставалась внешней границей ЕС. С экономической точки зрения вступление Украины в Евросоюз будет для Венгрии исключительно положительным, подчеркнул Кузьмин в эфире телеканала FREEДOM.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

ad

Напомним, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.

Об источнике: Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.

"Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля).

Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз Фридрих Мерц
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
Праздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Пасха 2026
Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять