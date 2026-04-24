"Невозможно": Мерц сделал заявление о вступлении Украины в ЕС

Вы узнаете:
- Когда в ЕС ждут Укарину
- Что предлагает канцлер Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое вступление Украины в Евросоюз невозможно.
В то же время он считает, что Украину следует сильнее вовлечь в деятельность ЕС, пишет DW.
"Всем понятно, что быстрое вступление Украины в ЕС, конечно, невозможно, но необходимо обеспечить более тесную интеграцию Украины в европейские институты", - сказал Мерц журналистам по итогам саммита глав государств и правительств ЕС в Никосии, Кипр.
Мерц подчеркнул, что необходимо запустить в ЕС процесс со стратегией постепенного сближения с Украиной, что в итоге это должно привести к полноправному членству Украины в блоке.
"Но нам нужны промежуточные шаги. Я неоднократно говорил об этом в последние дни с президентом Зеленским... Важно, чтобы это сближение сейчас также ускорило переговоры о вступлении и стало мостом к будущему полноправному членству", - заявил канцлер Германии.
Украина нацелена на вступление в ЕС: мнение эксперта
Эксперт Центра международных исследований ОНУ имени И. И. Мечникова Денис Кузьмин убеждён, что, несмотря на критику со стороны Будапешта, присоединение Украины к Европейскому союзу принесёт Венгрии экономические выгоды.
По его словам, для венгерской экономики объективно предпочтительнее, чтобы Украина находилась внутри пространства Шенгенской зоны и Еврозоны, а не оставалась внешней границей ЕС. С экономической точки зрения вступление Украины в Евросоюз будет для Венгрии исключительно положительным, подчеркнул Кузьмин в эфире телеканала FREEДOM.
Как сообщал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.
ad
Напомним, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.
Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.
Об источнике: Deutsche Welle (DW)
Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.
"Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля).
Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".
