"Невозможно": Мерц сделал заявление о вступлении Украины в ЕС

Jн предложил постепенно включить Украину в отдельные сферы политики в зависимости от хода реформ.

Вы узнаете:

Когда в ЕС ждут Укарину

Что предлагает канцлер Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое вступление Украины в Евросоюз невозможно.

В то же время он считает, что Украину следует сильнее вовлечь в деятельность ЕС, пишет DW.

"Всем понятно, что быстрое вступление Украины в ЕС, конечно, невозможно, но необходимо обеспечить более тесную интеграцию Украины в европейские институты", - сказал Мерц журналистам по итогам саммита глав государств и правительств ЕС в Никосии, Кипр.

Мерц подчеркнул, что необходимо запустить в ЕС процесс со стратегией постепенного сближения с Украиной, что в итоге это должно привести к полноправному членству Украины в блоке.

"Но нам нужны промежуточные шаги. Я неоднократно говорил об этом в последние дни с президентом Зеленским... Важно, чтобы это сближение сейчас также ускорило переговоры о вступлении и стало мостом к будущему полноправному членству", - заявил канцлер Германии.

Украина нацелена на вступление в ЕС: мнение эксперта

Эксперт Центра международных исследований ОНУ имени И. И. Мечникова Денис Кузьмин убеждён, что, несмотря на критику со стороны Будапешта, присоединение Украины к Европейскому союзу принесёт Венгрии экономические выгоды.

По его словам, для венгерской экономики объективно предпочтительнее, чтобы Украина находилась внутри пространства Шенгенской зоны и Еврозоны, а не оставалась внешней границей ЕС. С экономической точки зрения вступление Украины в Евросоюз будет для Венгрии исключительно положительным, подчеркнул Кузьмин в эфире телеканала FREEДOM.

Как сообщал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Напомним, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.

Об источнике: Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия. "Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля). Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

