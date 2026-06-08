В Санкт-Петербурге взорвался военный завод "Арсенал": там масштабный пожар

Кратко:
- В российском Санкт-Петербурге прогремел взрыв
- Вспыхнул пожар на заводе "Арсенал", производящем военную технику
В российском Санкт-Петербурге произошел взрыв на заводе "Арсенал", который, в частности, производит компоненты для российских ракет. По сообщениям местных Telegram-каналов, предположительно загорелся ангар с химическими реагентами.
Отмечается, что взрыв произошел вблизи одного из пассажирских терминалов Санкт-Петербурга — Финляндского вокзала. На опубликованных фото и видео видно, что взрывная волна разрушила часть кирпичного забора между железнодорожными путями и территорией предприятия ВПК.
Украинский OSINT-канал"Exilenova+" опубликовал видео с места происшествия и уточнил, что завод "Арсенал" специализируется на:
- производстве корабельных артиллерийских установок (АК-100, АК-130 и других);
- изготовлении пусковых установок для военных кораблей;
- производстве отдельных компонентов ракетной техники;
- создании космических аппаратов и оборудования для них.
Предприятие находится под санкциями всех стран ЕС и США. По данным Википедии, каждый второй корабль в составе ВМС РФ оснащен артиллерийскими системами, изготовленными именно на этом заводе.
Удары Украины вглубь РФ — последние новости
Как писал ранее Главред, Силы обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных и логистических объектов российских оккупационных войск 5 июня и в ночь на 6 июня 2026 года. Уничтожена нефтебаза "Петергофская" в Ленинградской области РФ.
Напомним, российский корвет проекта 20380 "Бойкий", входящий в состав Балтийского флота РФ, получил критические повреждения в результате удара украинского дальнобойного беспилотника FP-1. По мнению аналитиков, последствия атаки могут фактически означать полную утрату боеспособности корабля.
Кроме того, 3 июня Первый отдельный центр беспилотных систем Украины поразил военный корабль страны-агрессора России "Бойкий", который является носителем управляемого ракетного оружия. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди с позывным "Мадяр".
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Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.
Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.
Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
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