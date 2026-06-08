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Дроны атаковали Новороссийск: горит крупнейшее нефтехранилище Кавказа

Анна Ярославская
8 июня 2026, 07:57
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Ночью жители Новороссийска насчитали не менее 50 взрывов. Вспыхнул мощный пожар.
Атака дронов на Новороссийск
Пожар в Новороссийске - вспыхнуло крупнейшее нефтехранилище Кавказа / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Ключевые факты:

  • Нефтяной терминал Шесхарис в Новороссийске подвергся мощной атаке
  • Очевидцы насчитали в промышленной зоне города не менее 50 взрывов
  • Вспыхнул крупный пожар на территории крупнейшего нефтехранилища

В ночь на 8 июня дроны атаковали российский город Новороссийск в Краснодарском крае. Под удар попал нефтяной терминал "Шесхарис". Над городом поднимаются клубы черного дыма.

Российский Telegram-канал Astra пишет о том, что жители Новороссийска сообщили о большом количестве атак. В городе насчитали не менее 50 взрывов, вспыхнул пожар.

видео дня

По данным очевидцев, горит промышленная площадка "Грушовая" — резервуарный парк перевалочного комплекса "Шесхарис".

"Кадры сняты из района виноградников на южной оконечности бухты, с расстояния около 11 км от места пожара", - говорится в сообщении.

Мониторинговый канал Exilenova+ также пишет об атаке на промышленную площадку "Грушовая" и публикует фото с места инцидента.

Новороссийск атаковали дроны
Новороссийск атаковали дроны / Фото: Exilenova+
Последствия атаки на Новороссийск
Последствия атаки на Новороссийск / Фото: Exilenova+

Отметим, ПК "Шесхарис" уже атаковали в начале марта, в начале апреля и 22 мая. 22 мая была атакована и нефтебаза "Грушовая".

Последствия атаки на Новороссийск
Последствия атаки на Новороссийск / Фото: Exilenova+
Утром
Утром "Грушовая" продолжает гореть / Фото: Exilenova+

Что известно о ПП "Грушовая"

Промышленная площадка "Грушовая" — это крупнейшее нефтехранилище на Кавказе, входящее в состав перевалочного комплекса "Шесхарис" АО "Черномортранснафта" (структура "Транснефти").

Расположена в урочище Грушовая Балка за Маркотхским хребтом примерно в 12 км от Новороссийска. Согласно открытым данным, площадь промышленной площадки — около 212–213 га. На территории размещены десятки резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов общим объемом свыше 1,2 млн м³.

"Грушовая" связана с морским терминалом "Шесхарис" системой технологических трубопроводов и тоннелей, через которые нефть поступает к причалам для погрузки на танкеры.

ПК "Шесхарис" является конечной точкой магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в Краснодарском крае. Объект обеспечивает прием, хранение и экспортную отгрузку нефти и нефтепродуктов на танкеры.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России, НПЗ / Инфографика: Главред

Атаки по Новороссийску - новости

Как писал Главред, в ночь на 23 мая Силы обороны нанесли удар по порту Новороссийска. В результате удара известно о поражении нефтяных терминалов и боевых кораблей врага.

В ходе атаки на Новороссийск в ночь на 6 апреля украинские дроны нанесли удары по носителю ракет Калибр - российскому фрегату Адмирал Макаров. Как сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди пуски ракет ПВО осуществлялись непосредственно с борта фрегата во время захода на цель, что не помешало украинским дронам поразить судно.

В начале марта в результате совместной специальной операции СБУ с Силами обороны в Новороссийске был поврежден российский фрегат "Адмирал Эссен". Из-за поражения систем наведения корабль потерял возможность применять крылатые ракеты "Калибр" против Украины.

Вечером 1 марта Краснодарский край в стране-агрессоре РФ оказался под массированной атакой дронов. В результате атаки на Новороссийск, вероятно, загорелся нефтеналивной терминал "Шесхарис".

Россию накрыл масштабный топливный кризис

Как пишет The Moscow Times, проблемы с топливом, вызванные украинскими ударами по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, уже распространились как минимум на 15 субъектов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург.

Первыми о дефиците бензина АИ-92 и АИ-95 на заправках в конце мая начали сообщать жители Рязани. До этого украинские БПЛА поразили Рязанский НПЗ "Роснефти" – один из крупнейших в России.

В начале июня ограничения на покупку топлива дошли до Новой Москвы (территории, присоединенные к Москве в ходе расширения), где на городских АЗС "до отдельного распоряжения" перестали отпускать более 60 литров бензина на одного человека.

Незадолго до этого подобные лимиты начали действовать и на заправках в Санкт-Петербурге. Также в начале июня ограничения на отпуск топлива появились на АЗС в Курской, Белгородской и Псковской областях.

Накануне стало известно, что с перебоями в поставках топлива столкнулись и в Московской области. Сеть ОРТК с 30 мая отпускает не более 60 литров бензина и не более 100 литров дизельного топлива на один автомобиль. Компании "Газпром" и "Лукойл" установили лимиты на уровне 100–150 литров.

Жители Новгородской области сообщают в местных пабликах об ограничении продажи бензина до 20 литров. Временные ограничения "до поступления следующей партии" ввели некоторые заправки в Республике Карелия. Перебои возникли и в Мурманской области.

В Воронежской области жители не смогли приобрести бензин на заправке в поселке Шилово. В объявлении указано, что АИ-95 не будет "до конца месяца" из-за перебоев с поставками. Об аналогичном ограничении сообщили и жители Красноярска.

Лимиты на продажу бензина ввели в трех временно оккупированных россиянами регионах Украины – в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. О нехватке топлива также начали сообщать жители временно аннексированного Крыма на фоне осложнения сухопутной логистики из-за ударов беспилотников ВСУ.

В Севастополе оккупационная администрация сначала ограничила продажу бензина до 20 литров "в одни руки" и ввела талоны на дизельное топливо, а впоследствии заявила о "временном" отсутствии АИ-92 и АИ-95.

"Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нет. Но у них есть возможность хотя бы добраться пешком, а туристы остались вообще без топлива", – цитирует Astra одну из туристок, которая приехала в оккупированный Крым.

По ее словам, туристы порой даже не имеют возможности добраться до Симферополя.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ

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