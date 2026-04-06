Мощный удар по носителю Калибров: дроны поразили фрегат РФ Адмирал Макаров

Главное:
- Нанесен удар по российскому фрегату Адмирал Макаров
- Атакована еще одна цель РФ - плавучая буровая установка Сиваш
В ходе атаки на Новороссийск в ночь на 6 апреля украинские дроны нанесли удары по носителю ракет Калибр - российскому фрегату Адмирал Макаров.
Как сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди пуски ракет ПВО осуществлялись непосредственно с борта фрегата во время захода на цель, что не помешало украинским дронам поразить судно.
Операция реализована Птахами 1 ОЦ СБС, спланирована и скоординирована СБУ. Степень повреждений устанавливается разведкой, добавил Мадяр.
Кроме того, также сообщается об ударах ССО по плавучей буровой установке Сиваш совместно с силами глубинного поражения ВМС.
Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов противовоздушной обороны, составу хранения беспилотников и других объектах российских оккупационных войск как на временно оккупированных территориях Украины, так и в глубине территории РФ.
Ранее стало известно, что подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области Российской Федерации.
Накануне сообщалось, что в результате поражения ударными БпЛА "Темрюкского морского порта" было уничтожено 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества.
Об источнике: Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины
Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем. Создан в 2024 году, пишет Википедия.
СБС были официально созданы 6 февраля 2024 года по указу Президента Украины № 51/2024 "О наращивании возможностей сил обороны".
Этот род войск включает воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные беспилотные и роботизированные системы.
В состав СБС входят такие подразделения, как 9-я отдельная бригада беспилотных систем, 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis", 413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" и другие.
