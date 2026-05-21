Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цены взлетели почти на 33% за день: в Украине резко подорожала одна ягода

Руслана Заклинская
21 мая 2026, 21:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Закарпатская ягода — самая дешевая среди отечественных.
Цены взлетели почти на 33% за день: в Украине резко подорожала одна ягода
Цены на клубнику в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот instagram.com/stolychnyi, УНИАН

Кратко:

  • На Столичном рынке дорожает украинская клубника
  • Импортная клубника остается стабильной
  • Закарпатская ягода стоит в среднем 140 грн/кг и является самой дешевой

На Столичном рынке выросли цены на украинскую клубнику. В то же время стоимость импортной ягоды остается стабильной. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 21 мая.

Закарпатская клубника сейчас продается в пределах 130-150 грн/кг. Средняя стоимость ягоды составляет 140 грн/кг. Именно закарпатская клубника остается самой доступной среди украинской продукции.

видео дня

Однако по сравнению с предыдущими днями, когда закарпатская ягода стремительно упала в цене до 110 грн/кг, стоимость отечественного продукта существенно подскочила. Закарпатская клубника подорожала в среднем сразу на 30 грн/кг (или на 27,2%).

Еще больший ценовой скачок демонстрирует клубника из других регионов Украины. Ранее средняя стоимость отечественного урожая колебалась в пределах 120 грн/кг.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Сегодня же средняя цена взлетела сразу до 160 грн/кг, прибавив 40 грн (плюс 33,3% к прежней стоимости). Украинская клубника в целом продается в пределах 155-165 грн/кг.

Импортная клубника традиционно удерживает самые высокие ценники. Зарубежную ягоду продают в пределах 190-210 грн/кг, а средняя цена остается на уровне 200 грн/кг. Импортная ягода не движется ни в сторону снижения, ни в сторону подорожания.

Смотрите видео с мониторингом цен на рынке:

Когда могут подорожать продукты - прогноз эксперта

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отмечает, что существенное подорожание овощей является одним из базовых сценариев на осенний период.

На рынке фруктов ситуация также остается нестабильной. Из-за погодных рисков и вероятного снижения урожая косточковых культур возможен дефицит абрикосов, персиков, черешен и вишен.

По словам эксперта, цены на абрикосы и персики в значительной степени будут зависеть от объемов импорта, поскольку внутреннее производство может оказаться недостаточным.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в Украине за последнюю неделю существенно подешевели овощи и зелень. Больше всего снизились цены на молодой картофель, молодую капусту, цветную капусту, зеленый лук и клубнику, сообщают аналитики EastFruit.

Также дешевеет белокочанная капуста нового урожая из-за избытка продукции и низких темпов продаж. Капусту урожая 2026 года продают по 34–40 грн/кг

Как сообщал Главред, с начала недели начала дорожать прошлогодняя морковь из-за сезонного сокращения запасов и активизации спроса. Как сообщают аналитики EastFruit, сейчас качественную морковь продают по 13–20 грн/кг.

Читайте также:

Об источнике: Столичный рынок

Столичный рынок — один из крупнейших продовольственных рынков Киева, специализирующийся на продаже продуктов питания, в том числе мяса, рыбы, овощей, фруктов, молочных продуктов и бакалеи. Рынок объединяет многочисленных поставщиков и фермеров из разных регионов Украины, предлагая широкий ассортимент товаров как для оптовых, так и для розничных покупателей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ягоды продукты питания цены на продукты клубника
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Как Украина будет отвечать на возможное вторжение из Беларуси - в ОП сделали заявление

Как Украина будет отвечать на возможное вторжение из Беларуси - в ОП сделали заявление

22:03Война
Россияне захватили два крупных города: в Deep State назвали новую цель врага

Россияне захватили два крупных города: в Deep State назвали новую цель врага

20:33Фронт
Визит Лукашенко в Украину для переговоров — у Зеленского сделали громкое заявление

Визит Лукашенко в Украину для переговоров — у Зеленского сделали громкое заявление

18:22Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Карты Таро показали опасный период для одного знака: Таро-прогноз на июнь 2026

Карты Таро показали опасный период для одного знака: Таро-прогноз на июнь 2026

Кроты и клещи убегают от него мгновенно: какое растение стоит посадить на участке

Кроты и клещи убегают от него мгновенно: какое растение стоит посадить на участке

Гороскоп на завтра, 22 мая: Львам — разочарование, Рыбам — прибыль

Гороскоп на завтра, 22 мая: Львам — разочарование, Рыбам — прибыль

Китайский гороскоп на завтра, 22 мая: Тиграм - советы, Козлам - критика

Китайский гороскоп на завтра, 22 мая: Тиграм - советы, Козлам - критика

Последние новости

22:21

Режим Лукашенко рассыплется: экс-сотрудник СБУ раскрыл неожиданный сценарий

22:03

Как Украина будет отвечать на возможное вторжение из Беларуси - в ОП сделали заявление

21:30

Цены взлетели почти на 33% за день: в Украине резко подорожала одна ягодаВидео

21:22

Кому исторически принадлежал Донбасс: неожиданный вывод историкаВидео

21:12

Резкий взлет цен на билеты в транспорте: в Киеве подсчитали стоимость проезда

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
21:02

Школьная головоломка со спичками, которая вводит в ступор взрослых

20:33

Россияне захватили два крупных города: в Deep State назвали новую цель врага

20:15

Черная плесень пропадет моментально: раскрыт секрет одного простого средстваВидео

20:06

Секрет садовника короля Чарльза: какое простое удобрение заставит цветы цвести

Реклама
20:03

Какие люди имеют сильного ангела-хранителя: месяцы рождения с особой защитой

19:43

Уже не в июле: когда Ивана Купала в 2026 году

19:37

Собрали более 1700 реликвий: на Львовщине установили уникальный рекорд УкраиныФото

19:26

Ловушка для ВСУ: стало известно, почему Кремль хочет втянуть Беларусь в войнуВидео

19:25

Есть ли угроза 16 часов без электроэнергии: тревожный прогноз новых отключений

19:16

Почти исчезло в 90-х — какое известное женское имя снова стало модным в Украине

19:10

Визит Путина в Китай провалился: Невзлин рассказал, что показали переговоры с Симнение

19:01

Какие украинские фамилии имеют клеймо изгнанника: они сохранились до наших дней

18:58

Почему кот касается лапой лица человека: настоящая причина удивит многихВидео

18:47

"Мати" или "матір": языковед объяснила, в чём разницаВидео

18:47

Украинка удивилась почему в Германии нельзя ночевать на собственной дачеВидео

Реклама
18:46

"Хорошая новость" для Украины: эксперт назвал, что снизит цену на нефтьВидео

18:41

Свириденко блокирует увольнение Болоховца вопреки позиции Зеленского, – Маландий

18:23

Сколько лет нужно откладывать на квартиру в Ровно: какова ситуация в других городах

18:22

Визит Лукашенко в Украину для переговоров — у Зеленского сделали громкое заявление

18:11

Нужно ли пасынкувать арбузы и дыни: правила ухода за бахчевыми культурами

18:01

Почему лук массово гниет: один народный способ может спасти грядкуВидео

17:56

Миллиардеры могут знать о конце света раньше остальных и готовятся

17:44

Путин зажимает Лукашенко в тиски: будет ли наступление из Беларуси и где ждать удара

17:44

Число раненых растет: РФ ударила по многоэтажкам Днепра, что известно

17:28

Пельмени получатся сочными и в разы вкуснее: что добавить в фарш

17:27

Удар по Украине радиоактивными "Шахедами": Игнат оценил угрозу

17:24

Украинцы платят на 50% больше за аренду: где подорожали квартиры

17:16

Кому больше всего везет в жизни: 4 даты рождения с мощной энергетикой

17:12

Что надеть маме на выпускной 2026: секреты стилистов для статусного образа

17:05

Мужчина решил проверить мусор возле секонд-хенда и не пожалел

16:51

Кабачки можно будет собирать ведрами: главный секрет обильного урожаяВидео

16:47

"Мы должны властвовать над россиянами": Буданов сделал громкое заявление об истории Украины

16:38

Наступление с севера: Ступак раскрыл, есть ли угроза для Киева и чем это обернется для РБ

16:23

Почему не стоит стирать утром — народные приметы и логические причины

16:11

"Вырыл себе землянку": известный композитор пострадал от обстрела армии РФ

Реклама
16:07

В эпицентре ядерного взрыва нашли "аномалию", которой не было на Земле

15:58

Россия изменила цели войны против Украины: Буданов назвал новые условия РФ для мира

15:53

СБУ "поджарила" кучу россиян: Зеленский показал кадры удара по ФСБВидео

15:40

Тест по ПДД, который "валит" многих на экзамене: можно ли обогнать тракторВидео

15:37

Новый курс валют на 22 мая: что изменится

15:25

Церковный календарь праздников на июнь 2026: когда Ивана Купала и Троица

15:21

Сильные грозовые дожди обрушатся на Украину: какие регионы будут плавать

15:13

Не только Донбасс: названы цели нового наступления РФ, какие города под угрозойВидео

15:09

"Я вернулась в Украину": экс-"ВИА Гра" Бушмина сообщила о тяжелом расставании

14:56

Проверенный способ защиты от клещей: какой предмет нужно взять из домаВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять