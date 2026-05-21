Цены взлетели почти на 33% за день: в Украине резко подорожала одна ягода

Закарпатская ягода — самая дешевая среди отечественных.

Цены на клубнику в Украине

Кратко:

На Столичном рынке дорожает украинская клубника

Импортная клубника остается стабильной

Закарпатская ягода стоит в среднем 140 грн/кг и является самой дешевой

На Столичном рынке выросли цены на украинскую клубнику. В то же время стоимость импортной ягоды остается стабильной. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 21 мая.

Закарпатская клубника сейчас продается в пределах 130-150 грн/кг. Средняя стоимость ягоды составляет 140 грн/кг. Именно закарпатская клубника остается самой доступной среди украинской продукции.

Однако по сравнению с предыдущими днями, когда закарпатская ягода стремительно упала в цене до 110 грн/кг, стоимость отечественного продукта существенно подскочила. Закарпатская клубника подорожала в среднем сразу на 30 грн/кг (или на 27,2%).

Еще больший ценовой скачок демонстрирует клубника из других регионов Украины. Ранее средняя стоимость отечественного урожая колебалась в пределах 120 грн/кг.

Сегодня же средняя цена взлетела сразу до 160 грн/кг, прибавив 40 грн (плюс 33,3% к прежней стоимости). Украинская клубника в целом продается в пределах 155-165 грн/кг.

Импортная клубника традиционно удерживает самые высокие ценники. Зарубежную ягоду продают в пределах 190-210 грн/кг, а средняя цена остается на уровне 200 грн/кг. Импортная ягода не движется ни в сторону снижения, ни в сторону подорожания.

Когда могут подорожать продукты - прогноз эксперта

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отмечает, что существенное подорожание овощей является одним из базовых сценариев на осенний период.

На рынке фруктов ситуация также остается нестабильной. Из-за погодных рисков и вероятного снижения урожая косточковых культур возможен дефицит абрикосов, персиков, черешен и вишен.

По словам эксперта, цены на абрикосы и персики в значительной степени будут зависеть от объемов импорта, поскольку внутреннее производство может оказаться недостаточным.

Напомним, в Украине за последнюю неделю существенно подешевели овощи и зелень. Больше всего снизились цены на молодой картофель, молодую капусту, цветную капусту, зеленый лук и клубнику, сообщают аналитики EastFruit.

Также дешевеет белокочанная капуста нового урожая из-за избытка продукции и низких темпов продаж. Капусту урожая 2026 года продают по 34–40 грн/кг

Как сообщал Главред, с начала недели начала дорожать прошлогодняя морковь из-за сезонного сокращения запасов и активизации спроса. Как сообщают аналитики EastFruit, сейчас качественную морковь продают по 13–20 грн/кг.

Об источнике: Столичный рынок Столичный рынок — один из крупнейших продовольственных рынков Киева, специализирующийся на продаже продуктов питания, в том числе мяса, рыбы, овощей, фруктов, молочных продуктов и бакалеи. Рынок объединяет многочисленных поставщиков и фермеров из разных регионов Украины, предлагая широкий ассортимент товаров как для оптовых, так и для розничных покупателей.

