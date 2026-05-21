Цены взлетели почти на 33% за день: в Украине резко подорожала одна ягода

Кратко:
- На Столичном рынке дорожает украинская клубника
- Импортная клубника остается стабильной
- Закарпатская ягода стоит в среднем 140 грн/кг и является самой дешевой
На Столичном рынке выросли цены на украинскую клубнику. В то же время стоимость импортной ягоды остается стабильной. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 21 мая.
Закарпатская клубника сейчас продается в пределах 130-150 грн/кг. Средняя стоимость ягоды составляет 140 грн/кг. Именно закарпатская клубника остается самой доступной среди украинской продукции.
Однако по сравнению с предыдущими днями, когда закарпатская ягода стремительно упала в цене до 110 грн/кг, стоимость отечественного продукта существенно подскочила. Закарпатская клубника подорожала в среднем сразу на 30 грн/кг (или на 27,2%).
Еще больший ценовой скачок демонстрирует клубника из других регионов Украины. Ранее средняя стоимость отечественного урожая колебалась в пределах 120 грн/кг.
Сегодня же средняя цена взлетела сразу до 160 грн/кг, прибавив 40 грн (плюс 33,3% к прежней стоимости). Украинская клубника в целом продается в пределах 155-165 грн/кг.
Импортная клубника традиционно удерживает самые высокие ценники. Зарубежную ягоду продают в пределах 190-210 грн/кг, а средняя цена остается на уровне 200 грн/кг. Импортная ягода не движется ни в сторону снижения, ни в сторону подорожания.
Смотрите видео с мониторингом цен на рынке:
Когда могут подорожать продукты - прогноз эксперта
Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отмечает, что существенное подорожание овощей является одним из базовых сценариев на осенний период.
На рынке фруктов ситуация также остается нестабильной. Из-за погодных рисков и вероятного снижения урожая косточковых культур возможен дефицит абрикосов, персиков, черешен и вишен.
По словам эксперта, цены на абрикосы и персики в значительной степени будут зависеть от объемов импорта, поскольку внутреннее производство может оказаться недостаточным.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, в Украине за последнюю неделю существенно подешевели овощи и зелень. Больше всего снизились цены на молодой картофель, молодую капусту, цветную капусту, зеленый лук и клубнику, сообщают аналитики EastFruit.
Также дешевеет белокочанная капуста нового урожая из-за избытка продукции и низких темпов продаж. Капусту урожая 2026 года продают по 34–40 грн/кг
Как сообщал Главред, с начала недели начала дорожать прошлогодняя морковь из-за сезонного сокращения запасов и активизации спроса. Как сообщают аналитики EastFruit, сейчас качественную морковь продают по 13–20 грн/кг.
Об источнике: Столичный рынок
Столичный рынок — один из крупнейших продовольственных рынков Киева, специализирующийся на продаже продуктов питания, в том числе мяса, рыбы, овощей, фруктов, молочных продуктов и бакалеи. Рынок объединяет многочисленных поставщиков и фермеров из разных регионов Украины, предлагая широкий ассортимент товаров как для оптовых, так и для розничных покупателей.
