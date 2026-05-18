В Украине обвалились цены на популярные овощи: что подешевело больше всего за неделю

Стало известно, как изменились цены на овощи и фрукты за неделю.

Как изменились цены на овощи за неделю

В Украине за последнюю неделю существенно подешевели овощи и зелень — больше всего упали цены на молодой картофель, морковь и цветную капусту.

В то же время отдельные позиции, наоборот, дорожают, сообщают аналитики проекта EastFruit.

В частности, картофель прошлогоднего урожая подешевел с 7-15 до 7-13 гривен за килограмм. Молодой урожай дешевеет еще активнее: 40-120 грн/кг вместо 75-130 грн/кг.

Подобная тенденция наблюдается и на рынке капусты. Молодая белокочанная за неделю подешевела почти вдвое — с 60-65 до 34-38 гривен за килограмм. Диапазон цен на прошлогоднюю капусту сузился с 14-18 до 15-17 гривен. Цветная капуста потеряла больше всего — ее оптовые цены обвалились со 118-125 до 68-75 гривен за килограмм.

Среди других овощей борщевого набора морковь подешевела на одну гривну — с 17-20 до 16-19 гривен за килограмм. Лук репчатый после непродолжительной стабильности снова дорожает — диапазон вырос с 7-8 до 7-10 грн/кг. Стоимость свеклы осталась стабильной.

Зеленый лук за неделю потерял более половины стоимости: сейчас его продают по 115-125 гривен за килограмм, тогда как ранее цена составляла 250-270 гривен.

В фруктово-ягодном сегменте большинство позиций остались без изменений, однако клубника резко подешевела — с 215-260 до 140-240 гривен за килограмм.

Что будет с ценами на овощи и фрукты в ближайшее время — эксперт

В ближайшие месяцы прогнозируется подорожание овощей борщевого набора — картофеля, капусты, лука, моркови и свеклы. После весеннего снижения цен из-за распродажи запасов ожидается осенний скачок стоимости.

Эксперты предполагают, что из-за сокращения посевных площадей и роста производственных затрат цены могут вырасти вдвое.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отмечает: ожидается существенное подорожание овощей осенью.

Что касается фруктов, ситуация также остается напряженной. Из-за погодных рисков и снижения урожая косточковых культур возможен дефицит абрикосов, персиков, черешни и вишни.

"Абрикосы и персики из-за потери урожая могут стать дефицитными, а цены на них будут зависеть от импорта", — говорит Гопка.

Как сообщал Главред, несмотря на волну беспокойства среди украинцев, оснований для паники на продуктовом рынке пока нет. Массовая скупка товаров только ухудшает ситуацию и может искусственно провоцировать дефицит. Об этом заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран.

Напомним, в Украине снова дорожает лук из-за сокращения запасов урожая 2025 года и оживления торговли на рынке. По состоянию на 14 мая фермеры продают лук по 5-10 гривен за килограмм.

Также в Украине существенно подешевела клубника нового урожая. Средняя цена ягоды на Столичном рынке сейчас составляет около 200 грн за килограмм.

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

