Какие приборы "тайно" увеличивают счета за свет: их используют почти каждый день

Мария Николишин
18 мая 2026, 11:57
Некоторые приборы нужно правильно использовать, чтобы экономить электроэнергию.
Как снизить счета за свет

Все приборы в доме по-разному потребляют электроэнергию. Одни из них почти не влияют на счета за свет, а другие – стоит каждый раз выключать из розетки.

Главред решил разобраться, какие приборы потребляют больше всего электроэнергии.

Как можно сэкономить на электроэнергии

Эксперты Primera Hora говорят, что постоянное использование бытовых приборов может привести к большим счетам за электроэнергию из-за их высокого потребления.

Как правило, приборы, которые преобразуют энергию в тепло, потребляют больше энергии. Кроме того, специалисты рекомендуют обращать внимание на этикетку каждого прибора, которая указывает на его уровень эффективности с точки зрения потребления.

Какие приборы потребляют много электроэнергии

  • Электрическая духовка. Если использовать ее при высоких температурах в течение длительного времени, то потребление энергии сильно возрастает. Поэтому для разогрева еды лучше использовать микроволновую печь.
  • Холодильник. Наибольшее энергопотребление наблюдается при открытии дверей, поэтому рекомендуется быстро вынимать продукты.
  • Стиральная машина. Она также потребляет много электроэнергии. Чтобы сэкономить средства, стоит загружать максимальное количество одежды и выбирать быстрые режимы.
  • Блендер. Этот прибор всегда нужно использовать на максимальной скорости, что может сэкономить до 20 процентов энергии.
Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии

Какие приборы следует выключать

Автор канала "Народна Думка" в своем видео рассказал, что существуют приборы, которые потребляют электроэнергию даже тогда, когда выключены. Поэтому их стоит вынимать из розетки. К таким приборам относятся:

  • телевизор:
  • приставка к телевизору;
  • зарядки для мобильных телефонов;
  • ноутбук и компьютер.

Как меньше платить за свет – видео:

О ресурсе: Primera Hora

Primera Hora — это официальный сайт одной из крупнейших и самых популярных одноименных ежедневных газет Пуэрто-Рико.

Издание базируется в городе Гуайнабо (Пуэрто-Рико) и публикует контент исключительно на испанском языке.

Веб-версия primerahora.com стабильно занимает второе место по посещаемости среди всех локальных новостных сайтов Пуэрто-Рико.

Ресурс принадлежит медиаконгломерату GFR Media (который также владеет главным пуэрториканским изданием El Nuevo Día). Сама газета была основана в ноябре 1997 года.

Primera Hora изначально создавалась как издание в формате таблоида, ориентированное на широкую аудиторию.

Издание позиционирует себя как "голос народа". Журналисты часто выезжают в отдаленные районы острова, чтобы освещать бытовые и социальные проблемы обычных людей.

