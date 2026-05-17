Как Путин относится к Зеленскому: профессор из США "прочитал" диктатора

Эксперт считает, что глава Кремля рассматривает Украину как территорию, которую необходимо подчинить.

https://glavred.info/world/kak-putin-otnositsya-k-zelenskomu-professor-iz-ssha-prochital-diktatora-10765532.html Ссылка скопирована

Профессор из США "прочитал" диктатора / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Ключевые тезисы

Эксперт не увидел смены позиции Кремля

Путин изменил риторику в адрес Зеленского

Москва по-прежнему диктует свои условия

Российский диктатор Владимир Путин изменил риторику в отношении президента Украины Владимир Зеленский, однако это не свидетельствует о реальных изменениях позиции Кремля.

Такое мнение высказал профессор американистики Скотт Лукас в интервью 24 Каналу.

видео дня

Эксперт обратил внимание, что Путин впервые за долгое время назвал украинского лидера "господином Зеленским", хотя ранее в публичных заявлениях часто использовал уничижительные формулировки и оскорбления.

При этом Лукас подчеркнул, что российский лидер намеренно избегает обращения "президент Зеленский".

"Если Путин действительно намерен иметь дело с Зеленским как с равным, то он согласится на личную встречу с ним за пределами России. Это было бы серьезным сигналом", – отметил профессор.

По словам Лукаса, Путин никогда не признает Зеленского равным себе, поскольку не воспринимает Украину как независимое государство, равное России.

Эксперт считает, что глава Кремля рассматривает Украину как территорию, которую необходимо подчинить, а украинскую власть — как препятствие для своих планов.

Также профессор прокомментировал недавнее заявление Путина о том, что он якобы готов встретиться с Зеленским в третьей стране, но только на финальном этапе мирных переговоров.

По мнению Лукаса, подобная риторика фактически означает требование капитуляции Украины.

"Это стандартная формулировка: "вы должны сдаться нам", – объяснил эксперт.

Он добавил, что Кремль дает понять не только Киеву, но и Вашингтону: Москва не намерена проводить переговоры на нейтральной территории в Европе и готова рассматривать встречи исключительно на собственных условиях.

Лукас также подчеркнул, что ни Зеленский, ни любой другой украинский политик не согласятся на уступки России, включая передачу оккупированных территорий Донецкой области.

Кроме того, профессор заявил, что США фактически поставили переговорный процесс на паузу из-за войны в Иране, а многие "анонсы" и заявления в СМИ сейчас являются лишь информационным шумом.

Напомним, ранее сообщалось, что дипломатический тупик между Украиной и РФ сохраняется несмотря на публичные заявления Кремля о готовности к переговорам. Москва не демонстрирует признаков реального компромисса. Одновременно Россия продолжает давление военными и политическими методами.

Как ранее сообщал Главред, эксперты уже отмечали, что Путин и Зеленский не видят смысла в продолжении переговоров под эгидой США, поскольку позиции сторон остаются полностью противоположными. Дополнительное влияние на ситуацию оказывает изменение внешнеполитических приоритетов Вашингтона.

Отметим, на фоне разговоров о возможных переговорах Путин снова вернулся к ядерной риторике. В Центре противодействия дезинформации ранее объясняли, почему угрозы "Сарматом" со стороны Путина рассматриваются как элемент давления на Украину и западных союзников.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред