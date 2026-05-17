Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Континент "трещит": ученые нашли первые признаки катастрофического раскола

Алексей Тесля
17 мая 2026, 03:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Земная кора постепенно растягивается и истончается, создавая каналы для выхода глубинных флюидов.
В Украине произошло землетрясение
В Украине произошло землетрясение / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Африка может находиться на начальной стадии тектонического разлома
  • Это может привести к отделению южной части континента на отдельные блоки

Группа международных геологов под руководством Оксфордского университета обнаружила, что Африка может находиться на начальной стадии тектонического раскола.

Исследователи сосредоточились на Кафуэсском рифте в Замбии, где изучали газы, выходящие из горячих источников, говорится в публикации Frontiers in Earth Science.

видео дня

В этих выбросах были выявлены особые изотопы гелия и углекислого газа, которые исходят из мантии на глубине 40–160 километров. Такие данные свидетельствуют о том, что земная кора здесь постепенно растягивается и истончается, создавая каналы для выхода глубинных флюидов.

Кафуэсский рифт входит в масштабную систему разломов длиной около 2500 километров, пересекающую центральную Африку. Ученые предполагают, что со временем этот разлом может развиться в полноценную границу тектонических плит, аналогичную Восточноафриканскому рифту. В будущем это может привести к постепенному отделению южной части континента на отдельные блоки — процесс, который займет миллионы лет.

Геолог Майк Дэйли из Оксфорда подчеркнул, что состав гелия в горячих источниках напрямую связан с мантийными потоками, что подтверждает активность разлома. По его словам, это открытие позволяет впервые зафиксировать ранние признаки потенциального раскола субсахарской Африки.

Опасность сильнейших землетрясений: взгляд ученых

Землетрясение в районе Нью-Мадрида в 1812 году остаётся одним из самых мощных природных катастрофических событий в истории. По современным оценкам, его магнитуда могла достигать 7,5–9 баллов. Последствия были ошеломляющими: река Миссисипи местами сменила русло, а сейсмические волны распространились на площадь более 2,5 миллиона квадратных километров.

Ученые предупреждают, что если бы подобное землетрясение произошло сегодня, густонаселённые города на слабых песчаных почвах, такие как Мемфис и Сент-Луис, оказались бы под серьёзной угрозой разрушения, вплоть до того, что здания могли бы буквально погрузиться в землю.

Ранее сообщалось о том, что Европе грозят цунами и колоссальные землетрясения. Учёные обнаружили, что в недрах океанского дна в течение миллионов лет происходил медленный, но неумолимый процесс.

Напомним, что во Львовской области произошло землетрясение. По классификации сейсмологов, это землетрясение относится к слабоощутимым.

Ранее Главред писал, что в Одесской области ощутили землетрясение. Его магнитуда была 4,6.

Больше новостей:

Что такое землетрясение

Землетрясение — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит, пишет Википедия.

Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако в настоящее время их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли.

Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты.

Ежегодно приборами регистрируется более миллиона землетрясений.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Евровидение 2026: результат LELEKA и как голосовали за Украину

Евровидение 2026: результат LELEKA и как голосовали за Украину

03:00Stars
"Слава Украине!": LELEKA разнесла Евровидение 2026 вокалом и мощным посланием

"Слава Украине!": LELEKA разнесла Евровидение 2026 вокалом и мощным посланием

23:01Stars
Свитолина обыграла топ-теннисистку США и стала победительницей супертурнира в Риме

Свитолина обыграла топ-теннисистку США и стала победительницей супертурнира в Риме

22:56Спорт
Реклама

Популярное

Ещё
Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

Как разморозить морозилку в считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

Как разморозить морозилку в считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

Начало "белой полосы": удача сама постучится в дверь трех знаков зодиака

Начало "белой полосы": удача сама постучится в дверь трех знаков зодиака

Китайский гороскоп на завтра, 17 мая: Лошадям - встречи, Быкам - неурядицы

Китайский гороскоп на завтра, 17 мая: Лошадям - встречи, Быкам - неурядицы

Последние новости

04:00

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке туриста за 19 с

03:30

Континент "трещит": ученые нашли первые признаки катастрофического раскола

03:00

Евровидение 2026: результат LELEKA и как голосовали за УкраинуВидео

02:32

Впервые в истории: Евровидение 2026 получило сенсационного победителяВидео

02:30

Судьба откроет новую дверь: таролог рассказала, кому повезет в июне 2026Видео

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
01:17

Пел весь зал: Сердючка захватила сцену Евровидения 2026 вместе с легендами конкурсаВидео

01:12

Неожиданный поворот: кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2026

00:28

Довели до слез: певец из Италии разрыдался на сцене Евровидения 2026Видео

16 мая, суббота
23:01

"Слава Украине!": LELEKA разнесла Евровидение 2026 вокалом и мощным посланиемВидео

Реклама
22:56

Атака на Киев и область: в ВСУ предупредили об угрозе российских дронов

22:56

Свитолина обыграла топ-теннисистку США и стала победительницей супертурнира в Риме

22:39

ВСУ перехватили инициативу и вернули контроль над позициями: названо направление

21:56

Гороскоп на завтра, 17 мая: Девам — страх, Козерогам — ссора

21:38

Мира не будет: СМИ узнали о новых планах Путина до конца года

21:15

В Ровно припаркованный автомобиль "оккупировали" неожиданные пассажиры

21:14

Евровидение 2026 финал: онлайн трансляция

20:46

Исключили не из-за войны: РФ может вернуться на Евровидение, выполнив условие

20:35

Мощные взрывы в РФ и на ВОТ: поражены важные объекты россиян

20:23

Зеленский заявил о новой угрозе со стороны Кремля в связи с Приднестровьем

19:48

От тли не останется и следа: чем опрыскать растения

Реклама
19:43

Рыбак поймал "чудовище со дна реки" и несколько часов не мог прийти в себя

19:41

Два "секрета" обычной стиральной машины: один фокус меняет буквально всеВидео

19:27

Будет ли Украина восстанавливать Волчанск после войны — названа альтернатива

19:23

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

19:10

Трамп прилетел в Пекин не вовремя: Невзлин раскрыл сигнал Иранамнение

18:51

"Смертельный удар": французы 200 лет назад раскрыли секрет гибели РоссииВидео

18:33

Последний шанс Путина выиграть войну: в Die Zeit раскрыли сценарий

18:32

"На прощание": Ефросинина и Полякова публично разошлись после скандала

18:23

Может переписать историю: мальчик нашел древний артефакт в пустыне

18:21

Как разморозить морозилку в считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

18:19

Главная ошибка мая: почему нельзя подкармливать помидоры во время дождя

18:09

В России заявили о полной оккупации Волчанска — какова ситуация на самом деле

17:44

Джамала назвала место LELEKA в финале Евровидения-2026: "Огромная конкуренция"Видео

17:41

Завершение войны в Украине: в Китае сделали заявление после переговоров с США

17:05

Мужчина купил потерянный багаж из аэропорта и неожиданно разбогателВидео

17:02

Готовы отдать последнее: в какие четыре месяца рождаются самые щедрые люди

16:59

Сразу три попадания: ВСУ атаковали корабль РФ в порту Бердянска, что известно

16:45

"Будем реалистами": в Раде дали тревожный прогноз насчет вступления Украины в ЕС

16:23

Москва под массированной атакой дронов: аэропорты парализованы, в небе десятки БПЛА

16:18

Опасный выбор: за кого женщинам в СССР не разрешалось выходить замуж

Реклама
15:52

Одобрят ли США новый пакет финпомощи Украине - конгрессмен ответил

15:50

"Политическая система дала трещину": у Путина начались серьезные проблемы в РоссииВидео

15:39

Захват Волчанска стал для РФ "вопросом принципа": полицейский раскрыл причину

15:19

Мыши уйдут из сада навсегда: натуральные способы отпугнуть грызунов без химии

15:16

Девушка показала изобретение своей мамы: украинцы рыдают от смехаВидео

15:07

Почему снятся сны о выпадении зубов: ученые нашли неожиданное объяснение

15:03

Звезда "Американского пирога" разводится после 18 лет брака: названа причина

14:53

Как остановить ночные крики и беготню кота: ветеринар раскрыла секретВидео

14:51

ВСУ фиксируют все: "Мадяр" решительно пригрозил Лукашенко, что известно

14:20

Раскрыт сценарий Лукашенко для наступления на Украину: какие регионы под угрозой

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять