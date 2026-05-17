Континент "трещит": ученые нашли первые признаки катастрофического раскола

Земная кора постепенно растягивается и истончается, создавая каналы для выхода глубинных флюидов.

В Украине произошло землетрясение

Вы узнаете:

Африка может находиться на начальной стадии тектонического разлома

Это может привести к отделению южной части континента на отдельные блоки

Группа международных геологов под руководством Оксфордского университета обнаружила, что Африка может находиться на начальной стадии тектонического раскола.

Исследователи сосредоточились на Кафуэсском рифте в Замбии, где изучали газы, выходящие из горячих источников, говорится в публикации Frontiers in Earth Science.

В этих выбросах были выявлены особые изотопы гелия и углекислого газа, которые исходят из мантии на глубине 40–160 километров. Такие данные свидетельствуют о том, что земная кора здесь постепенно растягивается и истончается, создавая каналы для выхода глубинных флюидов.

Кафуэсский рифт входит в масштабную систему разломов длиной около 2500 километров, пересекающую центральную Африку. Ученые предполагают, что со временем этот разлом может развиться в полноценную границу тектонических плит, аналогичную Восточноафриканскому рифту. В будущем это может привести к постепенному отделению южной части континента на отдельные блоки — процесс, который займет миллионы лет.

Геолог Майк Дэйли из Оксфорда подчеркнул, что состав гелия в горячих источниках напрямую связан с мантийными потоками, что подтверждает активность разлома. По его словам, это открытие позволяет впервые зафиксировать ранние признаки потенциального раскола субсахарской Африки.

Опасность сильнейших землетрясений: взгляд ученых

Землетрясение в районе Нью-Мадрида в 1812 году остаётся одним из самых мощных природных катастрофических событий в истории. По современным оценкам, его магнитуда могла достигать 7,5–9 баллов. Последствия были ошеломляющими: река Миссисипи местами сменила русло, а сейсмические волны распространились на площадь более 2,5 миллиона квадратных километров.

Ученые предупреждают, что если бы подобное землетрясение произошло сегодня, густонаселённые города на слабых песчаных почвах, такие как Мемфис и Сент-Луис, оказались бы под серьёзной угрозой разрушения, вплоть до того, что здания могли бы буквально погрузиться в землю.

Что такое землетрясение Землетрясение — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит, пишет Википедия. Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако в настоящее время их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли. Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты. Ежегодно приборами регистрируется более миллиона землетрясений.

