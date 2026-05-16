Главная ошибка мая: почему нельзя подкармливать помидоры во время дождя

Фитофтора на помидорах и грибковые заболевания быстро распространяются из-за дождей и похолодания — как спасти рассаду и плоды.

https://glavred.info/sad-ogorod/golovna-pomilka-travnya-chomu-ne-mozhna-pidzhivlyuvati-tomati-v-doshch-10765352.html Ссылка скопирована

Профилактика фитофтороза / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Почему помидоры начинают желтеть после дождей

Почему в холодную погоду нельзя подкармливать растения

Как защитить помидоры от фитофтороза и загнивания

Дождливая погода и резкое понижение ночной температуры весной становятся серьезным испытанием для огородников. Чрезмерная влажность воздуха и почвы в сочетании с холодными ночами создают идеальные условия для развития опасных грибковых заболеваний, в частности фитофтороза. Если вовремя не принять защитные меры, молодая рассада овощей может серьезно пострадать или даже погибнуть. Что нужно сделать, чтобы сохранить урожай, расскажет Главред.

На YouTube-канале "Дом и приусадебный участок" рассказывают о том, как помочь растениям пережить неблагоприятный период. В условиях длительных осадков привычный уход за огородом нужно существенно корректировать.

видео дня

Почему помидоры желтеют и не усваивают удобрения

Из-за длительных ливней и низкой температуры, особенно ночью, корневая система растений фактически "засыпает". В этот период не рекомендуется проводить какие-либо подкормки, ведь они не принесут пользы.

Когда каждый день идет дождь, образуется корка, которая не дает доступа воздуха к корневой системе. Почва уплотняется, и корневая система не работает. В результате помидоры теряют цвет, становятся бледными, — отмечает автор видео.

Вносить удобрения, например кальциевую селитру под корень или по листьям, можно только тогда, когда установится стабильная теплая погода, а земля вокруг кустов будет рыхлой для доступа кислорода.

Что нужно сделать после дождя

Чтобы защитить томаты от загнивания и болезней, специалисты рекомендуют выполнить три основных шага сразу после прекращения дождя.

Санитарная обрезка

Необходимо полностью удалить нижние листья, которые касаются влажной земли. Именно через них грибок быстрее всего попадает на растение. Проводить эту процедуру следует исключительно в сухую погоду, чтобы срезы быстро затянулись.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Разрыхление почвы

Как только земля немного подсохнет, нужно разрушить верхнюю плотную корку, чтобы корни снова начали "дышать".

Защитная обработка

Поскольку длительная сырость провоцирует развитие инфекций, растения нуждаются в немедленном опрыскивании защитными средствами.

Видео о том, как помочь томатам при похолодании, можно посмотреть здесь:

Чем обрабатывать томаты в сырую погоду

Обычно для профилактики огородники используют экологичные биопрепараты, в частности Фитоспорин. Однако в условиях, когда дожди идут ежедневно, они бессильны, поскольку быстро смываются водой. В критические периоды приходится переходить на более эффективные химические средства.

Каждый день дождь и похолодание — это прямой путь к грибковым заболеваниям. Если на следующей неделе будет постоянно идти дождь, то я бы посоветовала вам все-таки провести обработку Квадрисом. Тогда мы будем спокойны 10–15 дней в эту дождливую погоду, что наши растения останутся здоровыми, — делится собственным опытом хозяйка.

Как защитить рассаду от заморозков

Для обработки подойдут фунгициды Квадрис, Ридомил или другие медьсодержащие препараты. Автор видео рекомендует смешивать их со специальными антистрессовыми стимуляторами, например Эпином. Это поможет рассаде выдержать критические перепады температур, когда ночные показатели падают до +5°C.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Youtube-канал "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. На него подписалось более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы — уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред