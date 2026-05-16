Завершение войны в Украине: в Китае сделали заявление после переговоров с США

В Китае заявили о том, что приложили много усилий для содействия мирным переговорам.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине

Главное:

Китай и США надеются на скорое завершение войны в Украине

В КНР готовы играть "конструктивную роль"

Министр иностранных дел КНР Ван И по итогам встречи главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом заявил о заинтересованности китайской и американской сторон в продолжении содействия завершению войны РФ с Украиной.

"И Китай, и США надеются на скорое завершение конфликта и оба приложили много усилий для содействия мирным переговорам своим соответствующим образом", - цитирует его китайское государственное правительственное агентство новостей "Синьхуа".

Он отметил, что сложные проблемы не имеют простых решений, и мирные переговоры не могут быть достигнуты за одну ночь.

"И Китай, и США готовы продолжать общение и играть конструктивную роль в политическом решении кризиса", – сказал Ван И.

По его словам, КНР также упорно работает над содействием мирным переговорам и будет продолжать играть свою роль в продвижении быстрого завершения конфликта и восстановления мира и на Ближнем Востоке.

"Китай призывает США и Иран продолжать решать свои разногласия и споры, включая ядерный вопрос, путем переговоров, и выступает за скорейшее восстановление Ормузского пролива на основе соблюдения режима прекращения огня. Китай считает, что фундаментальное решение вопроса пролива заключается в достижении постоянного и всеобъемлющего прекращения огня", – сказал министр.

Сверхдержавы на шахматной доске: эксперт о Китае и США

Журналист Вадим Денисенко считает, что в противостоянии между США и Китаем Пекин не стремится к полной победе или поражению России. Китай, по его мнению, заинтересован в том, чтобы Москва оставалась ослабленной и всё сильнее ориентировалась на восток.

Денисенко допускает, что оптимальным для Пекина вариантом был бы исход, при котором и Украина, и Россия сохранят возможность демонстрировать собственные успехи.

Эксперт также подчеркивает, что глобальная политика всё чаще строится на ситуативных союзах и гибких договорённостях. В будущем, считает он, США и Китай будут вынуждены искать точки взаимодействия, рассматривая украинский кризис как часть более широкой европейской стратегии.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп поговорил с Си Цзиньпином и обсудил Украину. Они договорились вместе работать над урегулированием ситуации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Китай может пойти на уступки Трампу по российской нефти. Китай, несмотря на свою внешнюю стабильность, способен действовать неожиданно.

Как ранее сообщал Главред, США готовят новый этап ужесточения санкций против России, отметил министр финансов Скотт Бессент во время разговора с журналистами.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

