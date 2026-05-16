Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

Синоптики объявили I уровень опасности в большинстве западных областей.

Прогноз погоды в Украине на 16 мая / фото: pexels

Погода в Украине 16 мая будет местами прохладной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве западных областей - I уровень опасности. Там будут сильные дожди с грозами и градом. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

Погода 16 мая

В Украине 16 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами и градом в западных областях. Ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с. В отдельных районах будут сильные порывы ветра — 15-20 м/с.

"Температура ночью 6-11°, днем 18-23°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +22

По данным meteoprog, 16 мая в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха поднимется до +11...+22 градусов. Самая низкая температура будет в Закарпатской области. Там температура воздуха опустится до +10...+18 градусов.

Погода 16 мая в Киеве

В Киеве 16 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет южный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 6-11°, днем 18-23°; в Киеве ночью 9-11°, днем 21-23°", — сообщает Укргидрометцентр.

Как сообщал Главред, погода на Полтавщине до конца недели будет оставаться нестабильной из-за прохождения атмосферных фронтов. Ожидается облачность с прояснениями, периодические дожди различной интенсивности и местами грозы.

Также холодный атмосферный фронт 13 мая накроет Украину, вызвав понижение температуры и дожди. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, днем будет +11…+16°, на востоке теплее — до +24°.

Кроме того, 12-15 мая в Одесской области погода будет формироваться циклонами, ожидаются дожди, местами грозы и порывистый ветер. В центральных и южных районах температура ночью составит +7…+12°, днем +15…+20°. На севере будет прохладнее.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

