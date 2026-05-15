В США раскрыли неожиданный сценарий завершения войны в Украине

Алексей Тесля
15 мая 2026, 23:07обновлено 15 мая, 23:38
Кремль представит соглашение как свою победу, хотя полной капитуляции, на которую рассчитывали в Москве, не произойдет.
Опубликован вероятный сценарий окончания войны / Коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр

Главное:

  • Война может завершиться по модели Финляндии
  • Украина может согласиться на военный нейтралитет

По оценке аналитиков крупнейшего американского банка JPMorgan Chase, война в Украине, скорее всего, завершится по модели, напоминающей послевоенные соглашения между СССР и Финляндией после Второй мировой.

Как сообщает The Moscow Times, эксперты банка считают, что конфликт будет урегулирован за столом переговоров, поскольку фронтовая ситуация постепенно превращается в тупик без значимых стратегических прорывов.

В рамках предполагаемого компромисса Украина может согласиться на военный нейтралитет и ограничения своего военного потенциала. Кремль при этом представит соглашение как свою победу, хотя полной капитуляции страны, на которую рассчитывали в Москве, не произойдет.

Сценарий сравнивают с историей Финляндии: после войны с СССР страна потеряла около 10% территории и запрет на участие в военных союзах, но сохранила демократию, рыночную экономику и торговлю с Западом. Для Украины это означало бы постепенную интеграцию в Евросоюз, тогда как путь в НАТО, если откроется, будет очень долгосрочным.

Отмечается, что еще год назад JPMorgan рассматривал для Украины "грузинский сценарий" – постепенное возвращение под влияние Москвы. Сейчас же "финский сценарий" считается основным с вероятностью 50%, "грузинский" – 30%.

Банк также рассматривает менее вероятные варианты: "израильский сценарий" – бесконечное противостояние с периодическими эскалациями (10%), модель "Южной Кореи" – вечное перемирие с риском возобновления боевых действий (5%), и сценарий "Беларуси" – превращение в сателлита России (5%).

Возможные сценарии завершения войны

Аналитик Центра Карнеги Россия–Евразия Татьяна Становая отмечает, что для Кремля важны не только территориальные вопросы. По её мнению, главная цель Москвы заключается в том, чтобы обеспечить доминирующее влияние на Украину и предотвратить развитие страны по пути, который в России считают угрозой своим интересам.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Об источнике: The Moscow Times

The Moscow Times - независимое онлайн-издание на английском и русском языках, штаб-квартира в Амстердаме, пишет Википедия.

Выходило печатной газетой в России с 1992 по 2017 год. Распространялось бесплатно в гостиницах, кафе, посольствах, авиалиниях и по подписке. Было популярно среди иностранцев в Москве и англоязычных россиян.

Как развивалось издание:

  • В ноябре 2015 года изменило формат с ежедневной на еженедельную (по четвергам) и увеличило объем до 24 страниц.
  • В июле 2017 года полностью перешло в онлайн.
  • В 2020 году запущена русскоязычная редакция.
  • В 2022 году редакция переехала в Амстердам из-за репрессивных медийных законов после вторжения РФ в Украину.
  • В апреле 2022 года сайт на русском языке был заблокирован в России.
  • В 2023 году Минюст РФ внес издание в перечень "иностранных агентов".
  • В июле 2024 года Генпрокуратура РФ признала The Moscow Times "нежелательной организацией".

Среди журналистов, которые начинали там карьеру, - Эллен Барри, будущий руководитель московского бюро The New York Times.

Жесткий геомагнитный шторм атаковал страну: когда закончится буря

Жесткий геомагнитный шторм атаковал страну: когда закончится буря

23:13Синоптик
"Неразорвавшихся мин там море": РФ полностью разрушила город на Харьковщине

"Неразорвавшихся мин там море": РФ полностью разрушила город на Харьковщине

22:44Война
Его просили бросить оружие: полиция опубликовала видео со стрельбой в Хмельницкой области

Его просили бросить оружие: полиция опубликовала видео со стрельбой в Хмельницкой области

21:33Украина
"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

Можно ли "развенчаться", если пара рассталась: священник дал четкий ответ

Можно ли "развенчаться", если пара рассталась: священник дал четкий ответ

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

Как избавиться от белокрылки на капусте и чем подкормить растения в мае: советы

Как избавиться от белокрылки на капусте и чем подкормить растения в мае: советы

Китайский гороскоп на завтра, 16 мая: Драконам - обиды, Козлам - терпимость

Китайский гороскоп на завтра, 16 мая: Драконам - обиды, Козлам - терпимость

