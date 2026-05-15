Секрет сочного и мягкого шашлыка раскрыт: как его правильно жарить на углях

Оптимальное расстояние от углей до шампуров обычно составляет от 10 до 15 сантиметров.

https://glavred.info/lifehack/sekret-sochnogo-i-myagkogo-shashlyka-raskryt-kak-ego-pravilno-zharit-na-uglyah-10765091.html Ссылка скопирована

Как жарить шалик на углях / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как жарить шашлык на углях

Основные правила приготовления

Сочный шашлык зависит не только от маринада или качества мяса — решающую роль играют правильно подготовленные угли и внимательность во время жарки. Когда жар уже стабильный, а пламя исчезло, самое время выкладывать шампуры: уголь должен быть покрыт равномерным серовато-белым налетом, что свидетельствует об оптимальной температуре, пишет УНИАН.

видео дня

Как понять, что мангал готов

Достаточно поднести ладонь на высоту примерно 15 сантиметров над углем. Если тепло позволяет продержать руку 4–5 секунд — жар идеальный. Именно при такой температуре мясо равномерно подрумянивается, не пересыхая и не оставаясь сырым внутри.

Какие кусочки выбирать и сколько держать на углях

Лучше всего нарезать мясо кубиками 4–5 сантиметров — мелкие быстро пересушиваются, а слишком крупные могут остаться полусырыми. Время приготовления зависит от вида: курица обычно доходит за 15–20 минут, свинина — за 20–25, баранина требует до получаса, а говядина — еще больше.

Но ориентироваться только на минуты не стоит: каждые 2–3 минуты шампуры нужно переворачивать, чтобы мясо прожарилось равномерно.

Признаки готового шашлыка

Красивая румяная корочка — лишь первый сигнал. Если надрезать самый толстый кусок, из него должен вытекать прозрачный сок без розового оттенка. Готовое мясо одновременно мягкое и упругое. Если сок еще красноватый — стоит вернуть шампур на жар еще на несколько минут.

Как сделать шашлык сочнее

За 10–15 минут до готовности мясо стоит слегка подсолить — это поможет сохранить влагу внутри. А после снятия с мангала дать ему "отдохнуть" под лавашем или фольгой 7–10 минут: соки равномерно распределятся, и вкус станет насыщеннее.

Знание этих простых правил позволяет не только избежать испорченного мяса, но и превратить процесс приготовления в настоящее удовольствие.

Смотрите видео о том, как правильно жарить шашлык:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред