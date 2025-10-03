Смотрят с удивлением: почему канадцы не жарят шашлыки

Вы узнаете:
- Почему канадцы странно реагируют, когда кто-то жарит шашлыки
- Какая альтернатива шашлыкам популярна в Канаде
С наступлением осенних холодов и дождей в Украине закончился сезон шашлыков. Однако в Канаде он и вовсе не начинался, ведь местные жители не любят шашлыки.
Главред узнал почему. Об этом на своем YouTube-канале Канадский Марк рассказал блогер Маркиян.
Почему в Канаде не принято жарить шашлык
Блогер рассказал, что канадцы не жарят шашлыки ни в семейном кругу, ни в шумной компании друзей. А когда они видят, как жарят шашлыки украинцы, очень этому удивляются.
Дело в том, что в Канаде популярно барбекю на гриле. При этом специи и соус для мяса канадцы покупают уже готовые в магазине, в то время как украинцы делают для шашлыков полноценные маринады.
"Только тогда, когда некоторые наши украинцы дают пробовать шашлык канадцам, канадцы поражены от этого вкуса и они начинают восхищаться шашлыками. И тут уже начинается такое, что некоторые канадцы начинают сами жарить свои шашлыки, что является чрезвычайной новинкой для канадцев, которую, кстати, привезли украинцы и показали.
Смотрите видео с объяснением блогера:
Другие новости:
- Рыбак понятия не имел, кто "клюнет" на спиннинг: какой сюрприз выловил "счастливчик"
- 117 лет и ни одной тяжелой болезни: секрет долголетия самой старой женщины в мире
- Большинство людей делают ошибку: где ни в коем случае нельзя ставить духи
О персоне: Канадский Марк
Канадский Марк - украинский блогер Маркиян, родом из Львова. Проживает в Канаде и делает видео на различные темы касающиеся жизни за рубежом. На его канал на YouTube подписались более 200 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред