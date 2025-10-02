117 лет и ни одной тяжелой болезни: секрет долголетия самой старой женщины в мире

Ее ум оставался абсолютно ясным, несмотря на некоторые проблемы со слухом и мобильностью.

Чем уникален организм Марии Браньяс / Коллаж: Главред, фото: семья Марии Браньяс

Главное:

Что помогло Марии Браньяс прожить 117 лет

Почему Браньяс вошла в Книгу рекордов Гиннеса

117-летняя Мария Браньяс вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самый пожилой человек в мире. Как отмечают исследователи, ее долголетие нельзя объяснить только удачей, сообщает Fox News.

За несколько дней до смерти, которая наступила 19 августа 2024 года, ученые изучили генетические образцы Браньяс, чтобы выяснить, какие факторы повлияли на ее возраст.

Результаты оказались впечатляющими: биологический возраст женщины был значительно ниже паспортного. Она практически не имела серьезных проблем со здоровьем. Только ухудшенный слух и небольшая потеря подвижности, а ум оставался абсолютно ясным до последних дней.

Ученые выяснили, что у нее отсутствуют мутации, связанные с риском развития тяжелых болезней, среди которых рак, болезнь Альцгеймера или метаболические расстройства.

Отдельное внимание уделили микробиому долгожительницы. В ее кишечнике обнаружили большое количество полезных бактерий Bifidobacterium, что, вероятно, связано с регулярным потреблением йогурта. Это могло способствовать сохранению здоровья. Также у Браньяс был низкий уровень ''плохого'' холестерина и высокий уровень ''хорошего''. Женщина никогда не курила и не употребляла алкоголь.

Специалисты выделили шесть ключевых факторов, которые позволили ей прожить до 117 лет:

устойчивый геном, защищающий от серьезных заболеваний;

эффективный обмен веществ, который быстро избавляет организм от лишних жиров и сахара;

низкий уровень воспалительных процессов;

сильная иммунная система, способная бороться с инфекциями без вреда для собственных клеток;

здоровый и ''молодой'' микробиом с противовоспалительными бактериями;

биологический возраст, который был примерно на 23 года меньше ее реального.

Ученые отметили, что процесс старения очень индивидуален и зависит от сочетания генетики и образа жизни. Поэтому результаты исследования не стоит считать универсальной формулой долголетия.

