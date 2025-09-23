Никак не из-за внешности: ТОП-4 неочевидных признака, что вы очаровываете людей

Привлекательность зависит не только от нашей внешности, но и от других, не менее важных, факторов.

https://glavred.info/stosunky/nikak-ne-iz-za-vneshnosti-top-4-neochevidnyh-priznaka-chto-vy-ocharovyvaete-lyudey-10700636.html Ссылка скопирована

Что делает нас привлекательными / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

Психологи выяснили, что формирует ощущение привлекательности

Ваш голос и запах могут быть важнее внешности

Привлекательность не сводится только к внешности. Новое исследование, опубликованное в Британском журнале психологии, свидетельствует: влечение формируется под влиянием не только внешнего вида, но и менее очевидных сигналов: от тембра голоса до запаха или даже реакций других людей.

1. Голос может очаровать

Оказалось, что звучание голоса почти столь же важно, как и черты лица. Интонации, ритм речи или даже смех способны вызвать симпатию еще до того, как человека увидят.

видео дня

2. В жизни вы выглядите привлекательнее, чем на фото

Фотография не передает всей палитры эмоций, жестов и мимики. В реальном общении харизма проявляется сильнее, поэтому когда кто-то говорит: "Ты красивее выглядишь в жизни" - это искренний комплимент.

3. Особый аромат

Запах тоже является мощным сигналом, влияющим на восприятие человека. Он ассоциируется с характером, настроением и даже состоянием здоровья. Если вам часто говорят, что вы приятно пахнете - это признак вашей привлекательности.

4. Комплименты без намеков на флирт

Похвала от тех, кто не пытается завязать романтические отношения, также имеет вес. Это свидетельствует, что вас видят не только внешне привлекательными, но и харизматичными и приятными в общении.

Более того, психологи рассказали, как сделать отношения крепче. Существует два ключа к вечному браку.

Больше интересных новостей о психологии:

Об источнике: British Journal of Educational Psychology British Journal of Educational Psychology - это престижный научный журнал, который специализируется на темах, касающихся образовательной психологии. Он был основан в 1931 году и является одним из старейших и самых авторитетных изданий в этой области. Журнал публикует оригинальные исследования в области образовательной психологии. Статьи охватывают такие темы, как обучение, когнитивные процессы, мотивация, речевое и социально-эмоциональное развитие, а также проблемы, связанные с трудностями в обучении. Издание также стремится способствовать обмену между психологической теорией и ее практическим применением в образовании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред