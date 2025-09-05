Укр
Как стать счастливым: психологи назвали ТОП-7 действий, чтобы поднять уровень жизни

Даяна Швец
5 сентября 2025, 14:11
Как оказалось, радости по 10 минут эффективнее месяцев дорогих тренингов.
отношения, счастье, радость, лето
Какая формула счастья / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главные ответы на вопросы:

  • Как простые шаги меняют наше здоровье
  • Почему маленькие радости меняют жизнь

Новое исследование психологов показало: даже пять минут в день, посвященных простым "микроактам радости", способны сделать человека счастливее, улучшить сон, снизить уровень стресса и положительно повлиять на здоровье, пишет Daily Mail.

Руководитель проекта, профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско Элисса Эпель, объяснила, что такие мелочи, как смех, любование цветами во время прогулки или выполнение доброго дела, заметно повышают эмоциональное благополучие.

видео дня

"Мы были поражены тем, насколько сильно эти простые действия меняют внутреннее состояние людей", - призналась Эпель.

Эксперимент длился два года и охватил около 18 тысяч добровольцев. Это было первое масштабное исследование, целью которого было выяснить, могут ли мелкие ежедневные действия давать долговременный эффект.

Участников просили ежедневно уделять 5-10 минут таким практикам в течение недели. Как оказалось, многие из них получили результат, который обычно требует нескольких месяцев тренировок по несколько часов ежедневно.

Результаты были опубликованы в журнале Journal of Medical Internet Research. Участникам предложили выполнить 7 задач за 7 дней: от празднования важных событий с близкими и добрых поступков для других - до составления списка благодарностей и просмотра коротких видео о природе.

Команда выбирала максимально простые задания, которые занимали не более 10 минут. Перед и после выполнения участников опрашивали об их физическом и психологическом состоянии. В результате фиксировались улучшения во всех сферах, причем самые выразительные - у тех, кто выполнил полный курс.

По словам профессора, окончательно не выяснено, почему такие маленькие действия имеют столь значительное влияние. Она предполагает, что они помогают "прервать негативные циклы мышления", например тревожные переживания или чрезмерную самокритику, и направить мысли в более конструктивное русло.

Новости о психологии - что известно

Психолог из США Марк Треверс назвал неожиданный сигнал настоящих чувств, который раздражает многих. Есть одно интересное действие партнера, которое является физиологическим проявлением доверия и любви. Оно показывает, что человек чувствует себя в безопасности и комфорте, находясь рядом с вами.

Главред также рассказывал, что ранее психологи также делились четырьмя неочевидными сигналами, которые указывают на то, что мужчина тайно влюблен. Если знать эти секреты, все становится понятным.

Существуют также четкие сигналы, в чем мужчины больше всего боятся признаться женам. Психологи провели исследование и назвали 11 вещей.

Больше новостей о психологии:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
Импульс от Вселенной: трех знаков зодиака ждет судьбоносный шаг 5 сентября

04:30

Лунное затмение в Рыбах: кому - счастье и удача, а кому - разрыв отношенийВидео

04:09

Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в УкраинеВидео

