Как стать счастливым: психологи назвали ТОП-7 действий, чтобы поднять уровень жизни

Новое исследование психологов показало: даже пять минут в день, посвященных простым "микроактам радости", способны сделать человека счастливее, улучшить сон, снизить уровень стресса и положительно повлиять на здоровье, пишет Daily Mail.

Руководитель проекта, профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско Элисса Эпель, объяснила, что такие мелочи, как смех, любование цветами во время прогулки или выполнение доброго дела, заметно повышают эмоциональное благополучие.

"Мы были поражены тем, насколько сильно эти простые действия меняют внутреннее состояние людей", - призналась Эпель.

Эксперимент длился два года и охватил около 18 тысяч добровольцев. Это было первое масштабное исследование, целью которого было выяснить, могут ли мелкие ежедневные действия давать долговременный эффект.

Участников просили ежедневно уделять 5-10 минут таким практикам в течение недели. Как оказалось, многие из них получили результат, который обычно требует нескольких месяцев тренировок по несколько часов ежедневно.

Результаты были опубликованы в журнале Journal of Medical Internet Research. Участникам предложили выполнить 7 задач за 7 дней: от празднования важных событий с близкими и добрых поступков для других - до составления списка благодарностей и просмотра коротких видео о природе.

Команда выбирала максимально простые задания, которые занимали не более 10 минут. Перед и после выполнения участников опрашивали об их физическом и психологическом состоянии. В результате фиксировались улучшения во всех сферах, причем самые выразительные - у тех, кто выполнил полный курс.

По словам профессора, окончательно не выяснено, почему такие маленькие действия имеют столь значительное влияние. Она предполагает, что они помогают "прервать негативные циклы мышления", например тревожные переживания или чрезмерную самокритику, и направить мысли в более конструктивное русло.

