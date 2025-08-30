Психолог назвал неожиданный сигнал настоящих чувств: он раздражает не одну пару

Одно интересное действие партнера является физиологическим проявлением доверия и любви, сигнализирующим об ощущении безопасности и комфорта рядом с вами.

Психологи назвали интересное проявление любви / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Ученые выяснили, почему люди засыпают быстрее рядом с любимыми

Засыпание возле партнера может быть признаком крепких отношений

Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда после долгого ожидания встречи с любимым партнером, он засыпает сразу после того, как вы садитесь на диван и включаете фильм. Хотя такое поведение может казаться досадным, на самом деле оно является проявлением искренних чувств. Об этом пишет американский психолог Марк Треверс в колонке для Forbes, ссылаясь на научную работу, опубликованную в 2022 году в журнале Sleep Science.

В этом исследовании приняли участие почти 800 человек, которые находились в разных формах отношений: от серьёзных партнёрств до случайных романов. Кроме продолжительности и статуса отношений, учёные также изучали уровень эмоциональной близости, сексуальной активности и удовольствия в паре.

Основной акцент сделали на двух параметрах: времени, необходимом для засыпания, и качестве сна. Выяснилось, что те, кто находился в гармоничных и стабильных отношениях, засыпали быстрее, спали спокойнее и чувствовали себя более отдохнувшими утром. В отличие от них, люди с менее счастливыми отношениями чаще просыпались ночью и имели более низкое качество сна.

На физиологическом уровне это связано с гормональными изменениями. Кортизол, известный как "гормон стресса" повышает тревожность и ускоряет сердцебиение, из-за чего трудно заснуть. Но рядом с любимым человеком мозг получает сигнал, что опасности нет, и уровень кортизола снижается.

В то же время повышается окситоцин, или "гормон любви", который дарит ощущение спокойствия, привязанности и безопасности.

Как укрепить отношения в паре / Главред - инфографика

Эти процессы активируют парасимпатическую нервную систему: сердце бьется медленнее, дыхание становится глубже, мышцы расслабляются. Организм переходит в режим восстановления, и естественная сонливость появляется даже без физического прикосновения, достаточно просто быть рядом.

Поэтому, если ваш партнёр засыпает во время разговора или объятий, не стоит воспринимать это как равнодушие. Его тело лишь демонстрирует, что с вами он чувствует себя максимально защищенным. Это молчаливый, но очень показательный знак любви.

Новости о психологии - что известно

По словам американского психолога Марка Треверса, к сожалению, даже самые лучшие и крепкие отношения могут разрушаться не только из-за отсутствия чувств, но и из-за внешних обстоятельств.

В свою очередь лайф-коуч Виталий Курсик, как рассказывал Главред, назвал ТОП-10 фраз, которые нельзя говорить мужчинам. Некоторые слова-маркеры, по его словам, указывают на нерешенные конфликты, недоверие, низкую эмоциональную зрелость.

Также рассказывалось, как понять, что мужчина тайно влюблен в вас. Существуют 4 неочевидных сигнала психологов и все становится очевидным.

Об источнике: Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

