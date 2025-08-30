Не ниже 1500$: в Раде сделали важное заявление о повышении зарплат учителям

В качестве ориентира для повышения зарплат, Гетманцев предложил использовать доход от частных уроков.

Нардеп от фракции "Слуга народа" и глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев высказал мнение, что украинские педагоги должны получать не менее 1500 долларов (примерно 64 тыс. грн) в месяц.

Что известно о зарплатах учителей в Украине?

Он отметил, что сейчас средняя зарплата учителей в Украине составляет около 15 тысяч грн (350 долларов).

Это, по его словам, даже меньше, чем в соседней Молдове, где учителя получают от 480 до 800 долларов, и значительно уступает уровню стран Восточной Европы, которые являются членами ЕС. Там заработки преподавателей колеблются от 1000 до 2000 долларов (42-84 тыс. грн).

Гетманцев убежден, что финансовые ресурсы для увеличения зарплат в Украине есть, но значительная часть денег "оседает" в тени.

"Я бы применил подход сравнения с репетиторством. Если преподаватель интенсивно работает, его доход от частных занятий достигает около 1,5 тыс. $. Поэтому, по моему мнению, именно такой уровень зарплаты должен стать ориентиром для государства", - отметил Гетманцев в интервью изданию Новини.LIVE.

Стоит напомнить, что вопрос повышения зарплат педагогам неоднократно рассматривался правительством и парламентом. В частности, ранее обсуждали идею сделать базовый оклад учителей равным средней зарплате по стране.

Где самые высокие и самые низкие зарплаты в Украине?

По информации Госстата, в июле 2025 года средняя зарплата в Украине составляла 26 499 грн. Традиционно, самый высокий уровень оплаты труда был в Киеве - 40 546 грн. Самые низкие доходы зафиксированы в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 19 202 грн.

Самые высокие зарплаты в июле были в таких сферах:

информации и телекоммуникаций - 67 222 грн;

финансовой и страховой деятельности - 55 994 грн;

профессиональной, научной и технической деятельности - 34 068 грн;

государственном управлении и обороне - 33 896 грн.

Кроме того, выше средних зарплаты получали работники в сферах оптовой и розничной торговли (31 424 грн), промышленности (29 063 грн), а также транспорта, почтовой и курьерской службы (26 612 грн).

В двух сферах средняя оплата труда оказалась ниже среднего показателя по стране. Это операции с недвижимостью (22 698 грн) и строительство (22 775 грн).

Украинские зарплаты - что известно

Напомним, Главред писал, что украинцам анонсировали повышение минимальных зарплат. Также было выдвинуто требование, чтобы часть зарплаты, равная прожиточному минимуму, не облагалась налогом.

В то же время, согласно второму сценарию макроэкономического прогноза, который разработал Минфин, в Украине может наблюдаться более медленный рост минимальной зарплаты, чем планировалось. Этот сценарий учитывает затянувшуюся войну.

Премьер-министр Юлия Свириденко сделала заявление, что в Украине планируют повысить базовую оплату для врачей первичной и экстренной медицины. По ее словам, оплата труда должна быть не ниже 35 тыс. грн.

О персоне: Даниил Гетманцев Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

