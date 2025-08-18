В Украине планируют повысить зарплату врачам: сколько будут получать

Вкратце:
- Кабмин планирует увеличить зарплату врачам
- Оплата труда медиков должна быть не ниже 35 тыс. грн
В Украине планируют повысить базовую оплату для врачей первичной и экстренной медицины. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время презентации Программы действий правительства.
"Мы повышаем зарплату медиков. Базовая оплата (труда) врачей первичной и экстренной медицины должна быть не ниже 35 тыс. грн", - сказала премьер-министр.
Свириденко напомнила, что правительство увеличит размер выплат для молодых медиков, которые готовы работать в селах и прифронтовых областях. В частности, единовременное пособие увеличат в 13 раз - это, по ее словам, 200 тыс. грн.
"Также медики будут иметь возможность получить служебное жилье", - подчеркнула премьер.
Она добавила, что с 2026 года правительство планирует запустить ежегодные плановые медицинские обследования для украинцев в возрасте до 40 лет.
"Раз в год каждый человек в возрасте до 40 лет сможет пройти обследование", - пообещала Свириденко.
Запрплаты в Украине - новости по теме
Недавно Главред писал, что НБУ прогнозирует резкий рост зарплат в стране. Сообщается, что реальная зарплата увеличится лишь на 5,2%.
Нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко сообщил, что военным могут увеличить размер выплат. Обсуждается возможность увеличения этой суммы до 50 тысяч гривен.
Кроме этого, заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив сообщил, что с началом нового учебного года все учителя общего среднего образования в Украине будут получать фиксированную ежемесячную доплату в размере 2600 гривен.
О персоне: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
