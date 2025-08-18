Укр
В Украине планируют повысить зарплату врачам: сколько будут получать

Марина Фурман
18 августа 2025, 14:23
216
Повышение зарплаты предусмотрено для медиков первичной и экстренной медицины.
Медткам обещают повышение зарплаты

Вкратце:

  • Кабмин планирует увеличить зарплату врачам
  • Оплата труда медиков должна быть не ниже 35 тыс. грн

В Украине планируют повысить базовую оплату для врачей первичной и экстренной медицины. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время презентации Программы действий правительства.

"Мы повышаем зарплату медиков. Базовая оплата (труда) врачей первичной и экстренной медицины должна быть не ниже 35 тыс. грн", - сказала премьер-министр.

Свириденко напомнила, что правительство увеличит размер выплат для молодых медиков, которые готовы работать в селах и прифронтовых областях. В частности, единовременное пособие увеличат в 13 раз - это, по ее словам, 200 тыс. грн.

"Также медики будут иметь возможность получить служебное жилье", - подчеркнула премьер.

Она добавила, что с 2026 года правительство планирует запустить ежегодные плановые медицинские обследования для украинцев в возрасте до 40 лет.

"Раз в год каждый человек в возрасте до 40 лет сможет пройти обследование", - пообещала Свириденко.

Юлия Свириденко, премьер-министр Украины
Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

