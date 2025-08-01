НБУ прогнозирует резкий рост зарплат в стране: на сколько разбогатеют украинцы

Эксперты отмечают, что в первом квартале этого года реальная зарплата выросла на 9,2%, тогда как во втором этот показатель составил 5,9%.

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НБУ прогнозирует резкий рост зарплат в стране / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

Украинцы почти не почувствуют улучшения

Средняя инфляция за год будет составлять 13,3%

Национальный банк ожидает, что средняя зарплата в этом году вырастет на 19,0% (г/г). Об этом сообщается в новом инфляционном отчете НБУ.

Украинцы почти не почувствуют улучшения, ведь средняя инфляция за год будет составлять 13,3%. Таким образом, реальная зарплата увеличится лишь на 5,2%.

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Эксперты отмечают, что в первом квартале этого года реальная зарплата выросла на 9,2%, тогда как во втором этот показатель составил 5,9%. Прогноз на третий и четвертый кварталы составляет 3,9% и 2,3%, соответственно.

Специалисты считают, что рост реальных зарплат в Украине будет наблюдаться и в дальнейшем, что связано с нехваткой рабочей силы и общим оживлением экономической активности в стране. Однако темпы роста будут составлять 4-5% в год "учитывая постепенное выравнивание дисбалансов на рынке труда и неценовую конкуренцию работодателей".

Ожидается, что в следующем году номинальная зарплата в Украине вырастет на 13%, тогда как рост реальной будет составлять 5,1%. В 2027 году номинальная зарплата может вырасти на 9,6%, а реальная - лишь на 3,8%.

Зарплаты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что нехватка квалифицированных работников в Украине приводит к постепенному росту номинальных зарплат, но из-за инфляции реальные доходы растут вдвое меньшими темпами.

Ранее стало известно, что в июне председатель правления государственного Ощадбанка получил зарплату в размере 1 млн. гривен и премию в 4,2 млн. гривен (до уплаты налогов).

Накануне сообщалось, что в 2026 году в Украине минимальная заработная плата увеличится на 688 гривен и составит 8688 гривен. По данным официальной статистики, минимальную заработную плату в Украине получает около 1,5 миллиона человек.

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