Зарплаты вырастут на десятки тысяч: военным могут увеличить размер выплат

О чем сообщается:
- В Украине может вырасти размер зарплат военных
- Минимальная зарплата тыловых военных может увеличиться до 50 тысяч гривен
Украинским военным хотят значительно поднять зарплаты. Речь идет о тех, кто находится в тылу. Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко в эфире Вечер.LIVE.
Зарплаты военных
Сейчас украинские военные получают в тылу около 20 тысяч гривен. В то же время защитники, которые выполняют задачи на передовой, получают зарплату в размере 100-200 тысяч гривен. Размер их зарплаты зависит от сложности и характера задач. Нардеп считает несправедливым нынешний уровень оплаты труда тыловых военных.
Повышение зарплат военных
Ожидается, что минимальная зарплата тыловых военных может значительно вырасти:
- рядовой состав - не менее 50 тысяч гривен;
- сержантский состав - минимум 70 тысяч гривен;
- младшие офицеры - 75-80 тысяч гривен.
"Если говорить о достойном уровне заработной платы, о чем говорит президент, то конечная цель — это НАТО. Мы понимаем, какие заработные платы у военных НАТО, не ведут боевые действия. Просто учатся чему-то там, отдыхают и скорее учатся украинским военным. Но они получают, если не ошибаюсь, минимальная заработная плата от €2300 в месяц", — сказал Горбенко.
Зарплаты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что нехватка квалифицированных работников в Украине приводит к постепенному росту номинальных зарплат, но из-за инфляции реальные доходы растут вдвое меньшими темпами.
Ранее стало известно, что в июне председатель правления государственного Ощадбанка получил зарплату в размере 1 млн. гривен и премию в 4,2 млн. гривен (до уплаты налогов).
Накануне сообщалось, что в 2026 году в Украине минимальная заработная плата увеличится на 688 гривен и составит 8688 гривен. По данным официальной статистики, минимальную заработную плату в Украине получает около 1,5 миллиона человек.
Больше новостей:
- Разница колоссальная: как в августе изменятся цены на овощи и фрукты в Украине
- Стоимость базового продукта побьет рекорд: на сколько подскочит цена в августе
- В Украине из обращения исчезнет еще одна монета: названа причина и номинал
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред