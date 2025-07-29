Зарплаты вырастут на десятки тысяч: военным могут увеличить размер выплат

В Украине хотят увеличить размер зарплат военных, которые находятся в тылу.

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Тыловым военным могут поднять зарплату / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, УНИАН

О чем сообщается:

В Украине может вырасти размер зарплат военных

Минимальная зарплата тыловых военных может увеличиться до 50 тысяч гривен

Украинским военным хотят значительно поднять зарплаты. Речь идет о тех, кто находится в тылу. Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко в эфире Вечер.LIVE.

Зарплаты военных

Сейчас украинские военные получают в тылу около 20 тысяч гривен. В то же время защитники, которые выполняют задачи на передовой, получают зарплату в размере 100-200 тысяч гривен. Размер их зарплаты зависит от сложности и характера задач. Нардеп считает несправедливым нынешний уровень оплаты труда тыловых военных.

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Повышение зарплат военных

Ожидается, что минимальная зарплата тыловых военных может значительно вырасти:

рядовой состав - не менее 50 тысяч гривен;

сержантский состав - минимум 70 тысяч гривен;

младшие офицеры - 75-80 тысяч гривен.

"Если говорить о достойном уровне заработной платы, о чем говорит президент, то конечная цель — это НАТО. Мы понимаем, какие заработные платы у военных НАТО, не ведут боевые действия. Просто учатся чему-то там, отдыхают и скорее учатся украинским военным. Но они получают, если не ошибаюсь, минимальная заработная плата от €2300 в месяц", — сказал Горбенко.

Зарплаты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что нехватка квалифицированных работников в Украине приводит к постепенному росту номинальных зарплат, но из-за инфляции реальные доходы растут вдвое меньшими темпами.

Ранее стало известно, что в июне председатель правления государственного Ощадбанка получил зарплату в размере 1 млн. гривен и премию в 4,2 млн. гривен (до уплаты налогов).

Накануне сообщалось, что в 2026 году в Украине минимальная заработная плата увеличится на 688 гривен и составит 8688 гривен. По данным официальной статистики, минимальную заработную плату в Украине получает около 1,5 миллиона человек.

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