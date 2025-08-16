Укр
Радостная весть для украинцев: популярный овощ резко упал в цене на 24%

Даяна Швец
16 августа 2025, 12:07
444
Участники рынка ожидают, что тенденция к снижению цен сохранится.
Цены на огурцы упали почти на четверть

Главное:

  • Почему тепличные огурцы в Украине резко подешевели
  • Сколько стоят тепличные огурцы сейчас

В течение последних двух недель тепличные огурцы в Украине заметно дорожали, однако сейчас ситуация на рынке резко изменилась, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Главным фактором снижения цен стало резкое увеличение предложения продукции на внутреннем рынке. Как и прогнозировали эксперты, на этой неделе большинство украинских тепличных хозяйств начали массовый сбор нового урожая огурцов.

видео дня

Представители тепличных комбинатов отмечают, что на формирование нового ценового тренда повлиял также слабый спрос среди покупателей.

Еще одной причиной стало то, что качество продукции часто не соответствовало ожиданиям потребителей, из-за чего реализация существенно замедлилась.

"В результате на сегодняшний день тепличные огурцы поступают в продажу по 25-45 грн/кг ($0,60-1,09/кг), что в среднем на 24% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели", - говорится в сообщении.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Сейчас цены на тепличные огурцы в Украине уже примерно на 32% ниже, чем в середине августа 2024 года. В то же время производители не ожидают быстрого восстановления стоимости и прогнозируют дальнейшее удешевление продукции в ближайший период.

Цены на продукты - что известно

Цены на овощи, как писал Главред, заметно снизились. В прошлом месяце они подешевели почти на 24%. Несмотря на небольшую долю в общих расходах, это существенно повлияло на динамику цен.

В свою очередь заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует, что овощи "борщевого набора" продолжат дешеветь.

"Пик снижения мы ожидаем в конце августа-начале сентября. По мере увеличения предложений цена немного просядет, но не намного", - добавил Марчук.

В то же время, ожидается рост цен на хлеб. Например, буханка, которая стоила 50 гривен, может подорожать до 55 гривен.

Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

продукт продукты питания цены на продукты огурец огурцы новости Украины деньги
