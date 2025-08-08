Укр
Впервые за два года: в Украине полетели вниз цены сразу на несколько продуктов

Даяна Швец
8 августа 2025, 16:04
Годовая инфляция в июле также замедлилась, снизившись до 14,1% по сравнению с 14,3% в июне.
В Украине снизились цены на продукты / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко о главном:

  • Что стало дешевле в июле
  • Действительно ли инфляция в Украине уменьшилась

В июле в Украине зафиксировано удешевление продуктов. В прошлом году такое снижение не наблюдалось, но в этом году тенденция вернулась. Это обычное явление для лета, когда на рынки поступает новый урожай. Такие данные обнародовало Государственное управление статистики.

Как изменились цены на продукты за июль?

За прошлый месяц больше всего подешевели продукты питания и безалкогольные напитки, в среднем на 1,1%.

видео дня

Заметнее всего упали в цене овощи, сразу на 23,9%. Хотя доля расходов на овощи в потребительской корзине составляет лишь 2,8%, именно эта категория существенно влияет на общую динамику цен. Этим летом удешевление овощей снизило инфляцию на 0,7%.

Также наблюдалось снижение стоимости сахара, на 2,8%.

Другие продукты наоборот несколько подорожали, однако рост не превысил 2%, поэтому особого влияния на общий уровень инфляции не имело.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Какой была инфляция в Украине в июле?

Кроме этого, согласно информации от Госстата, в июле этого года общий уровень потребительских цен уменьшился на 0,2%. Последний раз падение цен было зафиксировано в августе 2023 года, тогда оно составило 1,4%.

Что касается годовой инфляции, то в июле 2025 года ее показатель снизился до 14,1%, тогда как в июне он составлял 14,3%.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, цены на сливы в Украине стремительно падают уже пятую неделю подряд. На этой неделе удешевление фрукта лишь ускорилось.

Ранее было известно, что цены на картофель в Украине снижаются почти каждый год. Это происходит из-за того, что все производители собирают урожай одновременно и не имеют достаточно мест для его хранения, поэтому вынуждены быстро реализовывать продукцию.

Также недавно стало известно, что в конце июля в Украинеподешевели некоторые молочные продукты. Больше всего снизились цены на:

  • сыр "Фета" (на 6%);
  • кефир в тетрапаке (на 4%);
  • сливочное масло жирностью до 73% (на 2,2%).

Больше экономических новостей:

Об источнике: Государственная служба статистики Украины

Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется министром Кабинета Министров Украины.

Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создание и надлежащее функционирование общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

