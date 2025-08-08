РФ сорвала план производства самолетов, авиакризис набирает обороты - Reuters

Россия не имеет необходимой технологической базы и производственных мощностей для самостоятельного изготовления компонентов.

Почему российские самолеты почти не строят / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Вкратце:

В 2025 году авиастроители РФ поставили лишь один из 15 запланированных коммерческих самолетов

Санкции делают невозможным прямой импорт критически важных компонентов для самолетов РФ

В 2025 году Россия погрузилась в настоящий авиакризис: производители самолетов смогли передать заказчикам только один из 15 запланированных коммерческих бортов. Как пишет Reuters, производство остановили санкции, а также высокие кредитные ставки, которые сделали инвестиции в отрасль менее привлекательными.

Журналисты проанализировали, что из более 700 пассажирских и грузовых самолетов, которыми владеют российские авиакомпании, большинство - это именно западные модели Airbus и Boeing. Для их обслуживания РФ вынуждена пользоваться сложными и косвенными схемами импорта важных запчастей.

"Нет компонентной базы, нет технологий, нет производственных мощностей, нет инженеров. Чтобы создать все это с нуля, потребуются годы, если не десятилетия", - рассказал источник издания.

Кроме этого, из-за огромной территории и 11 часовых поясов Россия зависит от коммерческой авиации для внутренних перевозок пассажиров и грузов. На фоне этой проблемы растет количество сообщений об авиакатастрофах с российскими бортами и о кибератаках на перевозчиков.

A-50 / Инфографика: Главред

Кризис в авиастроении, как отмечают журналисты, это часть более глубокого спада в промышленности. По индексу деловой активности, в июле производство сократилось быстрее всего с марта 2022 года.

Высокие процентные ставки также привели к:

падению производства авто;

банкротствам в угольном секторе;

замедлению экспорта металла и нефтепродуктов;

срыву планов по строительству самолетов.

Несмотря на попытки локализовать производство, Reuters отмечает, что РФ остается зависимой от иностранных поставщиков. Таможенная статистика свидетельствует, что в 2024 году через посредников в Турции, Китае, Кыргызстане и ОАЭ было ввезено деталей на не менее $300 тыс. Среди поставок также комплектующие от Safran (Франция), Honeywell (США) и Rolls-Royce (Великобритания).

Из-за дефицита бортов Москва также вынуждена привлекать авиакомпании из Центральной Азии, в частности из Казахстана и Узбекистана, чтобы обеспечить внутренние рейсы.

Авиационная отрасль России - последние новости

Ни для кого не секрет, что авиация России попадает под удары Украины.

Например, Главред рассказывал, что из-за угрозы новых атак дронами в аэропортах РФ коллапс - отменили 170 рейсов, а пассажиры были заблокированы в самолетах.

А в конце июля ГУР сообщило об уничтожении в России самолета Су-27УБ. В разведке рассказали, что уничтожение самолета является результатом усиления сопротивления на территории России.

Из-за массированных атак РФ строит укрытия для самолетов на 14 авиабазах. Особенно после операции СБУ "Паутина" Кремль начал активно укреплять авиационную инфраструктуру.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

