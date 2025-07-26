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Ярко воспламенился: ГУР сообщило об уничтожении в России самолета Су-27УБ

Анна Косик
26 июля 2025, 17:58
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В ГУР намекнули, что уничтожение самолета стало следствием нарастания сопротивления в РФ.
СУ-27УБ
Учебно-боевой истребитель был уничтожен на аэродроме "Армавир" / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот с видео

Что сообщили в ГУР:

  • На аэродроме "Армавир" горел самолет Су-27УБ
  • В России нарастает сопротивление кремлевскому режиму

В ночь на 26 июля в Краснодарском крае страны-агрессора России на аэродроме "Армавир" вспыхнул учебно-боевой истребитель Вооруженных сил РФ Су-27УБ. Об этом сообщили в ГУР.

Местные жители сообщали, что в населенных пунктах вблизи аэродрома пропала связь и пока нет сообщений о том, что ее восстановили.

видео дня
Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео уничтожения российского Су-27УБ:

"Аэродром "Армавир" и самолеты на нем используются преимущественно для обучения курсантов краснодарского авиационного училища", - говорится в сообщении.

В Главном управлении разведки не сообщили, как именно был уничтожен вражеский самолет, однако отметили, что сопротивление кремлевскому режиму внутри России растет, а каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие.

Уничтожение авиации России - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы специальных операций ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны недавно нанесли удар по российскому аэродрому "Саваслейка", уничтожив по меньшей мере один самолет МиГ-31 и один Су-30 или Су-34.

Самолет Су-34 инфографика
Су-34 / Инфографика: Главред

Ранее также стало известно, что в результате успешной операции Воздушных Сил ВС Украины на Курском направлении, что в стране-агрессоре России, был сбит российский истребитель Су-35.

Накануне сообщалось, что минимум 13 российских самолетов уничтожено, и еще больше повреждено в результате успешной украинской операции в России под названием "Паутина".

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Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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