Ярко воспламенился: ГУР сообщило об уничтожении в России самолета Су-27УБ

Что сообщили в ГУР:
- На аэродроме "Армавир" горел самолет Су-27УБ
- В России нарастает сопротивление кремлевскому режиму
В ночь на 26 июля в Краснодарском крае страны-агрессора России на аэродроме "Армавир" вспыхнул учебно-боевой истребитель Вооруженных сил РФ Су-27УБ. Об этом сообщили в ГУР.
Местные жители сообщали, что в населенных пунктах вблизи аэродрома пропала связь и пока нет сообщений о том, что ее восстановили.
Смотрите видео уничтожения российского Су-27УБ:
"Аэродром "Армавир" и самолеты на нем используются преимущественно для обучения курсантов краснодарского авиационного училища", - говорится в сообщении.
В Главном управлении разведки не сообщили, как именно был уничтожен вражеский самолет, однако отметили, что сопротивление кремлевскому режиму внутри России растет, а каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие.
Уничтожение авиации России - последние новости
Напомним, Главред писал, что Силы специальных операций ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны недавно нанесли удар по российскому аэродрому "Саваслейка", уничтожив по меньшей мере один самолет МиГ-31 и один Су-30 или Су-34.
Ранее также стало известно, что в результате успешной операции Воздушных Сил ВС Украины на Курском направлении, что в стране-агрессоре России, был сбит российский истребитель Су-35.
Накануне сообщалось, что минимум 13 российских самолетов уничтожено, и еще больше повреждено в результате успешной украинской операции в России под названием "Паутина".
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Об источнике: ГУР
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