Россия будет готова противостоять Западу в 2027 году: в Польше бьют тревогу

В Польше серьезно воспринимают потенциальную угрозу нападения.

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Польша должна быть готова к вероятному нападению России / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Что сказал Туск:

Польша готовится к возможному нападению в 2027 году

Польша работает над вопросами внутренней безопасности

Страна-агрессорка Россия будет готова противостоять западным государствам менее чем за два года.

По его словам в заявлении в соцсети X, об этом свидетельствуют подтвержденные оценки во время встречи с командующим силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем. Поэтому Польша и ее союзники должны готовиться к любым сценариям.

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"Польша и Европа, но в первую очередь Польша, должны быть готовы к различным обстоятельствам в ближайшие два года", - подчеркнул он.

Из-за угрозы со стороны России до 2027 года, теперь в Польше акцентируют внимание на хорошем оснащении армии, а также вопросах безопасности, в том числе тех, что сосредоточены на "внутренней политической стабильности" в стране.

Возможность нападения России на западные страны - последние новости

Напомним, Главред писал, что страна-агрессор Россия может проводить подготовку к новому вооруженному конфликту против одной из стран-членов НАТО. К такому выводу пришли аналитики ISW после анализа оценки президента США Дональда Трампа амбиции кремлевского диктатора Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что страна-оккупант Россия установила оборудование для электронной борьбы в 20 километрах от границы с Эстонией. Такой шаг создает угрозу GPS и привел к обеспокоенности стран НАТО.

Накануне стало известно, что российская военная операция против стран Балтии в силах развалить НАТО. И это вполне реальный сценарий. По крайней мере, в него верят в Кремле.

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О персоне: Дональд Туск Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

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