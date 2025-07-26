"Буферное государство", которое представляет угрозу: Орбан высказался об Украине

Венгерский премьер настаивает на том, что Украине не место в ЕС.

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Что сказал Орбан об Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Орбан:

Вступление Украины в ЕС является рискованным решением для европейцев

Украина может согласиться на стратегическое сотрудничество с Евросоюзом

Украина стала "буферным государством"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выразил свое недовольство идеей вступления Украины в Европейский Союз и предложил Киеву альтернативу.

Об этом он сказал во время интервью, фрагмент которого опубликовал на своей странице в соцсети X. Премьер предложил стратегическое сотрудничество на основе контракта, который можно поддерживать, прекращать или корректировать, в зависимости от ситуации.

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"У нас есть предложение для украинцев, потому что мы не считаем их врагами. Мы считаем, что между Украиной и Европейским Союзом должно быть упорядоченное сотрудничество. Разумное и упорядоченное сотрудничество, которое не представляет риска войны для Союза. Поэтому вопрос о членстве не возникает, поскольку оно необратимо. Поэтому, приняв его, мы приняли и вашу судьбу", сказал он.

Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Орбан считает, что членство Украины в ЕС якобы перенесет войну в сердце Европы, а на Западе не должны сталкиваться с риском, поэтому "эти времена" требуют спокойного усмотрения, а не театральных угроз.

Также венгерский чиновник выдал заявление о том, что Украина якобы является "буферным государством" и "представляет очень серьезную угрозу Венгрии".

"Судьба Украины сегодня заключается в том, что Россия является для Словакии соседним буферным государством. Мы не хотим мириться с такой судьбой. Венгры только что сбежали от этого. Мы также были буферным государством во время Холодной войны. Мы не были частью Советского Союза, но располагались на его западной границе, на восточной окраине западного мира - мы были буферным государством. Мы понимаем это, мы знаем, что это такое, мы не хотим возвращаться к этой позиции. Украина находится в такой ситуации", - подчеркнул Орбан.

Скандальные заявления Орбана об Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что недавно премьер Венгрии заявил, что если Украина вступит в НАТО, это сразу означало бы войну между НАТО и страной-агрессором Россией.

Накануне стало известно, что пропутинский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал цинично делать вид, будто бы он не знает, где расположена Украина. При этом он до сих пор надеется на заключение с РФ долгосрочного соглашения и заложить основы стратегического партнерства с Украиной.

Недавно Виктор Орбан снова заявил, что выступает против вступления Украины в Европейский Союз. На этот раз он причиной назвал то, что ЕС не нужно, чтобы с Украиной интегрировалась и война.

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О персоне: Виктор Орбан Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

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