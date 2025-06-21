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Орбан провалил в Венгрии скандальную инициативу против Украины, подробности

Андрей Ганчук
21 июня 2025, 17:00
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Венгры фактически отказались голосовать против вступления Украины в Евросоюз.
Орбан запустил технологию по срыву членства Украины в ЕС
Орбан не удалось навязать венграм пропаганду об Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Кратко:

  • Орбан провалил "референдум" против вступления Украины в ЕС
  • Проголосовали только 3-7% венгров

Так называемая национальная консультация, которую запустил в Венгрии премьер Виктор Орбан о вступлении Украины в ЕС, провалилась. Бюллетени заполнили только 3-7% венгров. Об этом заявил лидер крупнейшей оппозиционной венгерской партии Тиса Петер Мадьяр.

На своей странице в Facebook он рассказал о том, что участие в голосовании приняла мизерная доля венгров.

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"Правительственная пропагандистская кампания "Голосуй 2025" - это полный провал", - отметил Мадьяр.

Согласно данным источников политика, только 3-7% венгров заполнили бюллетени. Вероятно, проголосовало не более 500 тысяч венгров.

Кроме того, венгерские чиновники недавно сами публично признали, что количество голосов, которые были поданы через онлайн-систему, значительно меньше, чем число возвращенных по почте бюллетеней. В такой ситуации, полагает Мадьяр, вопреки пропаганде Будапешта, в "референдуме" приняли участие не более 600 тысяч венгров (всего в Венгрии около 8 млн избирателей, - ред.).

"Это самый низкий показатель за всю "славную" историю национальных консультаций. И им "удалось" достичь этого за несколько месяцев, с тотальной мобилизацией и потраченными десятками миллиардов государственных денег. Полный провал", - подчеркнул Петер Мадьяр.

Напомним, весной Орбан запустил очередную так называемую национальную консультацию в Венгрии. На этот раз акция была посвящена Украине: Будапешт интересовался у граждан, согласны ли они на вступление Киева в Евросоюз. Орбан пугал венгров сказками о том, как они обеднеют, если Украина действительно вступит в ЕС.

Виктор Орбан
Кратко о Викторе Орбане / Инфографика: Главред

Скандальные заявления Орбана – новости по теме:

Как сообщал Главред, ранее Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО якобы невозможно. По его словам, интеграция Киева в Альянс, мол, приведет к войне Европы с агрессором Россией.

Кроме того, Орбан неожиданно "наехал" на Россию. Как сказал венгерский премьер, он не ожидает, что российско-украинская война обретет большие масштабы, поскольку у оккупантов не хватит на это сил.

"У России недостаточно мощи. Если она не в состоянии одолеть Украину, то тем более не сможет атаковать НАТО", - предположил Орбан

Украину, мол, нельзя принимать в ЕС, поскольку это, дескать, помешает борьбе с мошенниками, говорил Виктор Орбан. По его словам, 80% мошенников в банковской сфере якобы украинцы.

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Кто такой Петер Мадьяр?

Петер Мадьяр - венгерский политик и юрист. Он привлек внимание СМИ, когда 15 марта 2024 года объявил о своем намерении основать партию, предлагая альтернативу тому, что он считал "искусственным расколом" между парламентской оппозицией и Fidesz-KDNP - правящей коалицией в Венгрии, пишет Википедия.

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