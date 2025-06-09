"Не в состоянии одолеть Украину": Орбан неожиданно "наехал" на Россию

Виктор Орбан не опасается перерастания конфликта между Россией и Украиной в более масштабную войну.

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Виктор Орбан прокомментировал войну РФ с Украиной / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба Европарламента, скриншот YouTube

Главное из заявлений Орбана:

России не хватает сил для нанесения угрозы странам НАТО

У РФ недостаточно мощи, если она не в состоянии одолеть Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что России не хватает сил для нанесения угрозы странам НАТО, поскольку она не смогла добиться успеха в войне против Украины. При этом он отметил, что, по его мнению, Украина терпит поражение.

В интервью французскому телеканалу LCI Орбан заявил, что не опасается перерастания конфликта между Россией и Украиной в более масштабную войну.

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"У России недостаточно мощи. Если она не в состоянии одолеть Украину, то тем более не сможет атаковать НАТО", — сказал он.

Одновременно с этим, отвечая на другой вопрос, венгерский лидер отметил, что Украина, по его словам, "теряет войну", и предположил, что остановить конфликт смогут только переговоры между США и Россией.

"Ни Украина, ни Европа не смогут договориться с Россией. Украина — потому что проигрывает, а Европа — потому что слишком глубоко вовлечена в конфликт. Только американско-российский диалог может привести к реальному мирному соглашению", — добавил Орбан.

/ инфографика

Ранее сообщалось о том, что Венгрия выступает против военных миссий в Украине. Будапешт не несет ответственности за начало войны РФ против Украины, сказал Петер Сийярто.

Как писал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требовал от Украины возобновления транзита газа в обмен на продление санкций против страны-агрессора России.

Ранее сообщалось, что по словам Виктора Орбана у Венгрии были все шансы сохранить хорошие отношения с Россией, если бы не Брюссель. По этой же причине премьеру Венгрии приходится называть РФ агрессором.

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Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

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