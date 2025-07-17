Пробил очередное дно: Орбан сделал циничное заявление о расположении Украины

Что известно:
- Орбан заявил, что не знает, где находится Украина
- Венгрия мечтает о долгосрочных соглашениях с РФ
- В МИД отреагировали на циничное заявление Виктора Орбана
Пропутинский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал цинично делать вид, якобы он не знает, где расположена Украина. Такое заявление он сделал на своей странице в соцсети X.
"Сначала нам срочно нужно прекращение огня и мир. Затем мы должны определить Украину - ее границы, ее население. По состоянию на сейчас мы даже не знаем, что и где находится Украина", - заявил Орбан.видео дня
При этом он до сих пор надеется на заключение с РФ долгосрочного соглашения и заложить основы стратегического партнерства с Украиной. Орбан отмечает, что нужно защищать суверенитет Венгрии.
На такое наглое заявление отреагировала Украина. Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий помог Орбану найти Украину. Он опубликовал на своей странице в соцсети Х ответ чат-бота Илона Маска Grok с координатами и информацией об Украине.
Заявления Орбана относительно Украины - последние новости
Ранее Виктор Орбан заявил, что Украина осуществила спецоперацию, направленную на срыв национального опроса относительно ее вступления в Европейский Союз. Украина якобы начала скоординированную кампанию по дискредитации Венгрии.
Напомним, Главред писал, что премьер-министр Венгрии высказал мнение, что России не хватает сил для нанесения угрозы странам НАТО, поскольку она не смогла добиться успеха в войне против Украины. При этом он отметил, что, по его мнению, Украина потерпит поражение.
Недавно Орбан аргументировал то, что Украина не должна вступать в ЕС тем, что членство страны приведет к экономической катастрофе, а также упомянул о намерении вступления в НАТО.
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Позиция Орбана в отношении Украины
Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне.
Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.
27 февраля после саммита в Праге Орбан отметил неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами.
В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию".
"Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему", - сказал венгерский премьер.
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