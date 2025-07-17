Пробил очередное дно: Орбан сделал циничное заявление о расположении Украины

В МИД Украины уже отреагировали на заявление премьера Венгрии.

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Орбан заявил, что не знает, где находится Украина / Коллаж: Главред, фото: ОП, GoogleMaps

Что известно:

Орбан заявил, что не знает, где находится Украина

Венгрия мечтает о долгосрочных соглашениях с РФ

В МИД отреагировали на циничное заявление Виктора Орбана

Пропутинский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал цинично делать вид, якобы он не знает, где расположена Украина. Такое заявление он сделал на своей странице в соцсети X.

"Сначала нам срочно нужно прекращение огня и мир. Затем мы должны определить Украину - ее границы, ее население. По состоянию на сейчас мы даже не знаем, что и где находится Украина", - заявил Орбан. видео дня

При этом он до сих пор надеется на заключение с РФ долгосрочного соглашения и заложить основы стратегического партнерства с Украиной. Орбан отмечает, что нужно защищать суверенитет Венгрии.

Орбан не знает, где Украина / фото: скриншот

На такое наглое заявление отреагировала Украина. Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий помог Орбану найти Украину. Он опубликовал на своей странице в соцсети Х ответ чат-бота Илона Маска Grok с координатами и информацией об Украине.

В МИД отреагировали на заявление Орбана / фото: скриншот

Заявления Орбана относительно Украины - последние новости

Ранее Виктор Орбан заявил, что Украина осуществила спецоперацию, направленную на срыв национального опроса относительно ее вступления в Европейский Союз. Украина якобы начала скоординированную кампанию по дискредитации Венгрии.

Напомним, Главред писал, что премьер-министр Венгрии высказал мнение, что России не хватает сил для нанесения угрозы странам НАТО, поскольку она не смогла добиться успеха в войне против Украины. При этом он отметил, что, по его мнению, Украина потерпит поражение.

Кто такой Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Недавно Орбан аргументировал то, что Украина не должна вступать в ЕС тем, что членство страны приведет к экономической катастрофе, а также упомянул о намерении вступления в НАТО.

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Позиция Орбана в отношении Украины Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне. Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки. 27 февраля после саммита в Праге Орбан отметил неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами. В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию". "Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему", - сказал венгерский премьер.

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