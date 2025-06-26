Интегрируем войну: Орбан оскандалился заявлением о членстве Украины в ЕС

Венгерский премьер категоричен в вопросе вступления Украины в Евросоюз.

https://glavred.info/politics/integriruem-voynu-orban-oskandalilsya-zayavleniem-o-chlenstve-ukrainy-v-es-10676504.html Ссылка скопирована

Почему по мнению Орбана Украина не должна быть членом ЕС / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Орбан:

Из-за войны Венгрия против членства Украины в ЕС

Украина представляет непосредственную угрозу для Европейского Союза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова заявил, что выступает против вступления Украины в Европейский Союз. На этот раз он причиной назвал то, что ЕС не нужно, чтобы с Украиной интегрировалась и война.

Как передает ЕП, во время общения со СМИ перед началом встречи лидеров ЕС в Брюсселе он объяснил, что продолжающаяся война является главным препятствием для вступления Украины в Евросоюз.

видео дня

"Если мы возьмем Украину в ЕС, мы с ней интегрируем войну. А мы не хотим быть в одном сообществе со страной, которая в состоянии войны и представляет непосредственную угрозу для нас", - сказал Орбан.

По словам венгерского премьера, если член ЕС в состоянии войны - это означает, что и ЕС в состоянии войны. Орбан подчеркнул, что Венгрии такое не нравится.

Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Заявления Орбана относительно Украины - последние новости

Ранее Виктор Орбан заявил, что Украина осуществила спецоперацию, направленную на срыв национального опроса относительно ее вступления в Европейский Союз. Украина якобы начала скоординированную кампанию по дискредитации Венгрии.

Напомним, Главред писал, что премьер-министр Венгрии высказал мнение, что России не хватает сил для нанесения угрозы странам НАТО, поскольку она не смогла добиться успеха в войне против Украины. При этом он отметил, что, по его мнению, Украина потерпит поражение.

Недавно Орбан аргументировал то, что Украина не должна вступать в ЕС тем, что членство страны приведет к экономической катастрофе, а также упомянул о намерении вступления в НАТО.

Больше новостей:

Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред