Стоит на пути к миру в Европе: Орбан оскандалился новым заявлением об Украине

Что сказал Орбан:
- Украина не должна быть членом ЕС
- Для мира в Европе Евросоюз должен прекратить оказывать финансовую поддержку Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время Конференции консервативных политических действий (CPAC) Венгрия-2025 заявил, что не поддерживает вступление Украины в ЕС, ведь это станет помехой миру в Европе. Об этом сообщило издание Index.
Политик утверждает, что у Европы существует два варианта развития событий и один из них либеральный. Именно этот план Брюсселя, по мнению Орбана, является угрожающим.
"Ключом к либеральному плану является Украина. Ускоренное членство в ЕС - это удобный повод для реорганизации Европы в военное время. Либеральный план ведет к разорванной войной, централизованной, долговой Европе, где нет свободы, но есть послушание", - сказал он.
Из-за такой позиции Орбан предложил собственный план под названием "Патриот", который состоит из четырех пунктов, а именно:
- ЕС не нужен ни восточный фронт, ни членство Украины;
- Деньги жителей Евросоюза не должны направляться на "войну третьей страны";
- В ЕС должны защищать свободу политики, мысли и взглядов;
- Нужно вернуть Европу у мигрантов.
Скандальные заявления Орбана в отношении Украины
Напомним, Владимир Зеленский на фоне проведенного в Венгрии голосования по поддержке вступления Украины в Евросоюз заявил, что Виктор Орбан пытается втянуть Украину в выборы в своей стране и блокирует ее в ЕС. Премьер-министр Венгрии в ответ заявил, что без Венгрии вступления Украины в Европейский Союз быть не может и подчеркнул, что мнение народа не решает никто, кроме самих венгров.
Ранее, как писал Главред, Орбан заявил, что в НАТО должны отреагировать на то, что Украина якобы проводит финансируемую и организованную кампанию клеветы против Венгрии.
Накануне стало известно, что Виктор Орбан считает вступление Украины в Европейский Союз "нехорошей сделкой". По его мнению, Украина якобы - "это не добавленная стоимость, а обязательства".
Другие новости:
- Сухая погода накроет часть Украины: где прекратятся дожди с грозами
- В России вспыхнул завод: эксперт сообщил, что там производили для ведения войны
- РФ применила новое вооружение: Украину атаковали неизвестные воздушные цели
Кто такой Виктор Орбан?
Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.
Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред