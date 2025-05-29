Стоит на пути к миру в Европе: Орбан оскандалился новым заявлением об Украине

Венгерский чиновник набросился на представителей ЕС, которые поддерживают Украину.

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Премьер Венгрии продолжает обвинять Украину / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, пресс-служба Европарламента, ua.depositphotos.com

Что сказал Орбан:

Украина не должна быть членом ЕС

Для мира в Европе Евросоюз должен прекратить оказывать финансовую поддержку Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время Конференции консервативных политических действий (CPAC) Венгрия-2025 заявил, что не поддерживает вступление Украины в ЕС, ведь это станет помехой миру в Европе. Об этом сообщило издание Index.

Политик утверждает, что у Европы существует два варианта развития событий и один из них либеральный. Именно этот план Брюсселя, по мнению Орбана, является угрожающим.

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Виктор Орбан / Инфографика: Главред

"Ключом к либеральному плану является Украина. Ускоренное членство в ЕС - это удобный повод для реорганизации Европы в военное время. Либеральный план ведет к разорванной войной, централизованной, долговой Европе, где нет свободы, но есть послушание", - сказал он.

Из-за такой позиции Орбан предложил собственный план под названием "Патриот", который состоит из четырех пунктов, а именно:

ЕС не нужен ни восточный фронт, ни членство Украины;

Деньги жителей Евросоюза не должны направляться на "войну третьей страны";

В ЕС должны защищать свободу политики, мысли и взглядов;

Нужно вернуть Европу у мигрантов.

Скандальные заявления Орбана в отношении Украины

Напомним, Владимир Зеленский на фоне проведенного в Венгрии голосования по поддержке вступления Украины в Евросоюз заявил, что Виктор Орбан пытается втянуть Украину в выборы в своей стране и блокирует ее в ЕС. Премьер-министр Венгрии в ответ заявил, что без Венгрии вступления Украины в Европейский Союз быть не может и подчеркнул, что мнение народа не решает никто, кроме самих венгров.

Ранее, как писал Главред, Орбан заявил, что в НАТО должны отреагировать на то, что Украина якобы проводит финансируемую и организованную кампанию клеветы против Венгрии.

Накануне стало известно, что Виктор Орбан считает вступление Украины в Европейский Союз "нехорошей сделкой". По его мнению, Украина якобы - "это не добавленная стоимость, а обязательства".

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Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

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