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Зеленский обвинил Орбана в блокировании Украины в ЕС: премьер резко ответил

Анна Косик
4 мая 2025, 12:56
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Орбан давит на то, что без Венгрии Украина не сможет стать членом Европейского Союза.
Орбан, Зеленский, ЕС
Орбан снова поднял вопрос членства Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, пресс-служба Европарламента, ua.depositphotos.com

Что сказал Орбан:

  • Киев не будет решать мнений венгров
  • Украина не сможет вступить в ЕС без Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне проведенного в Венгрии голосования по поддержке вступления Украины в Евросоюз заявил, что Виктор Орбан пытается втянуть Украину в выборы в своей стране и блокирует ее в ЕС.

Премьер-министр Венгрии отреагировал на эти слова в соцсети X. Он написал, что без Венгрии вступления Украины в Европейский Союз быть не может и подчеркнул, что мнение народа не решает никто, кроме самих венгров.

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"Президент Зеленский обратился вчера к венгерскому народу. Господин президент, то, что думает венгерский народ, не решает ни президент в Киеве, ни бюрократы в Брюсселе", - говорится в сообщении Орбана.

Однако следует заметить, что 70% венгров, согласно опросу оппозиции в Венгрии, выступают за вступление Украины в Европейский Союз. Поэтому слова Орбана похожи на очередную манипуляцию.

Орбан - инфографика
Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Заявления Орбана относительно Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что сейчас выступает против вступления Украины в Европейский Союз, ведь такой шаг может негативно сказаться на экономике Венгрии.

Ранее также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял заявление стран Евросоюза о необходимости и в дальнейшем поддерживать Украину. По его словам, Брюссель якобы "поддерживает убийства".

В результате, недавно Орбан заявил, что венгры будут голосовать относительно того, хотят ли они, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу с помощью схемы национальных консультаций.

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Кто такой Виктор Орбан?

Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

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