'Очень опасные вещи': Зеленский выдвинул громкое обвинение в адрес Орбана

Президент Украины убежден в том что речь идет о внутренней политической борьбе в Венгрии.

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Владимир Зеленский прокомментировал заявления Виктора Орбана / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

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Большинство граждан Венгрии поддерживает вступление Украины в ЕС

Орбан обеспокоен внутренней политической борьбой, считает Зеленский

Подавляющее большинство граждан Венгрии поддерживает вступление Украины в Европейский Союз, несмотря на позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который инициировал соответствующий открытый опрос в стране, отметил президент Украины Владимир Зеленский.

"Кстати, оппозиция у Орбана подготовила открытый опрос для всех венгров. 70% за вступление Украины в ЕС. То есть люди в Венгрии за нас. Вы знаете, что он подготовил опрос - там вроде бы люди против. Он контролировал этот опрос. А есть другой опрос, и там 70% за Украину", - сказал Зеленский во время общения с журналистами, сообщает Интерфакс-Украина.

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Президент Украины убежден в том что речь идет о внутренней политической борьбе в Венгрии.

"Просто не надо нас втягивать в свои выборы. Он (Орбан – ред.) это делает. Тем, что он нас блокирует в ЕС. В конце концов эта методика не будет выигрышной. Почему? Потому что, все равно, люди там за Украину. Как бы он их не накручивал. Какой-то процент он накрутит, но нельзя просто на ненависти постоянно побеждать", - сказал он.

Зеленский также считает, что Орбан делает "очень опасные вещи". "Мы это видим и внимательно следим. Мы коммуницируем с другими нашими партнерами и даем сигнал - то, что он делает - это опасно для Евросоюза. Он может быть против, но делать какие-то шаги, чтобы блокировать наше вступление, он не имеет права, потому что это выбор другого государства. Как и мы не имеем право вмешиваться в судьбу Венгрии", - сказал президент Украины.

/ Главред, инфографика

Он сообщил, что Украина делает необходимые для евроинтеграции шаги и на середину лета имеет задачу подготовить к открытию техническую готовность трех кластеров. "Вчера был доклад Стефанишиной. Она мне сказала, что мы считаем, что до 1 июля мы технически будем готовы. Считаем, что все будут нас поддерживать, кроме соответствующей страны. Стефанишина была на встречах в Венгрии - наша команда ездила, они говорят. Результата пока нет", - рассказал Зеленский.

"Если Орбан вопрос НАТО связывает со своим видением окончания войны, а я постоянно говорил, что не в этом вопрос. Он просто работает так, как он работает", - добавил глава Украинского государства.

Ранее сообщалось о том, что Венгрия выступает против военных миссий в Украине. Будапешт не несет ответственности за начало войны РФ против Украины, сказал Петер Сийярто.

Как писал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требовал от Украины возобновления транзита газа в обмен на продление санкций против страны-агрессора России.

Накануне сообщалось, что по словам Виктора Орбана у Венгрии были все шансы сохранить хорошие отношения с Россией, если бы не Брюссель. По этой же причине премьеру Венгрии приходится называть РФ агрессором.

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Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа перестанут финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей". В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля". "Потери украинцев – это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины – это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", – сказал Орбан в интервью радио Kossuth. В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда явился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона. Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

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