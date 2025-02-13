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"Делают никчемные заявления": Орбан высмеял намерение ЕС поддерживать Украину

Мария Николишин
13 февраля 2025, 17:36
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Орбан сказал, что странам ЕС нужно заслужить место за столом переговоров о завершении войны в Украине.
'Делают никчемные заявления': Орбан высмеял намерение ЕС поддерживать Украину
Орбан высмеял заявления ЕС / коллаж: Главред, фото: Офис президента, x.com/PM_ViktorOrban

Ключевые тезисы:

  • Орбан высмеял ЕС за желание в дальнейшем поддерживать Украину
  • Он сказал, что это является свидетельством плохого брюссельского лидерства

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял заявление стран Евросоюза о необходимости и в дальнейшем поддерживать Украину. Об этом он написал в сети X.

Венгерский политик переслал сообщение верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам Каи Каллас, назвав совместное заявление "печальным свидетельством плохого брюссельского лидерства".

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По его словам, Брюссель якобы "поддерживает убийства".

"В то время как президент Трамп и президент Путин ведут переговоры о мире, чиновники ЕС делают никчемные заявления. Нельзя просить место за столом переговоров. Его нужно заслужить! Силой, хорошим лидерством и умной дипломатией", - говорится в заявлении.

Орбан также добавил, что позиция Брюсселя - "поддерживать убийство столько, сколько это будет нужно - морально и политически неприемлема".

'Делают никчемные заявления': Орбан высмеял намерение ЕС поддерживать Украину
Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Заявления Орбана о войне в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил чиновников Евросоюза в "разрушении Европы" и упрекнул в помощи Украине.

Он также говорил, что у Венгрии есть все шансы сохранить хорошие отношения с Россией, если бы не Брюссель. По словам Орбана, он даже называет Россию агрессором. Однако только из-за Брюсселя.

Кроме того, премьер-министр Венгрии заявил, что Венгрия может добиться отмены санкций ЕС против России, если транзит российского газа через территорию Украины не будет восстановлен.

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Кто такой Виктор Орбан?

Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

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