Украинцы готовы отдать территорию России, чтобы остановить войну - Telegraph

Общественные настроения в Украине меняются из-за последних событий на фронте.

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Украинцы готовы уступить территорию, лишь бы остановить войну / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: deepstatemap

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Отправка американских и европейских военных в Украину невозможна

Около 50% украинцев готовы согласиться на уступки территорией

Украина оказалась в ситуации, когда ее возможности полностью вытеснить российские войска с оккупированных территорий фактически исчезли. Если бы такой сценарий был возможен, он требовал бы значительно большей поддержки от США и Европы еще на ранних этапах войны.

По данным издания Telegraph, единственным способом избежать бесконечной войны могло бы стать прямое военное вмешательство стран Запада, то есть отправка американских и европейских военных на территорию Украины. Однако этот вариант даже не рассматривается.

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В условиях, когда российские войска постепенно, но систематически захватывают новые позиции, президент Владимир Зеленский вынужден оценивать возможность временной уступки оккупированных территорий России как одну из опций для прекращения боевых действий.

Издание отмечает, что общественные настроения в Украине меняются. По последним опросам, около 50% украинцев уже готовы согласиться на этот вариант, чтобы остановить войну.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что глава Офиса президента сообщил, что Украина и США срочно начинают работу команд по завершению войны. Команды начнут нарабатывать планы и будущую конструкцию по окончанию войны.

Трамп рассказал, что нужно для завершения войны в Украине. Президент США заявил, что не считает, что украинцам удастся полностью забрать свои территории. Однако Трамп все же допускает, что часть земель Украине удастся вернуть - о каких именно регионах идет речь, не уточнил.

В Bild удивили заявлением о будущем Украины. Итоги разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина указывают на то, что для Украины и Европы не будет места за столом переговоров об окончании войны.

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