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"Путин выиграет войну": в Bild удивили заявлением о будущем Украины

Мария Николишин
13 февраля 2025, 10:53
263
Трамп придерживается собственной линии - независимо от того, лучшая ли это линия для Украины.
'Путин выиграет войну': в Bild удивили заявлением о будущем Украины
Переговоры о завершении войны / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Для Украины и Европы не будет места за столом переговоров
  • Эту войну выиграет Путин
  • Украина вряд ли вернет себе границы 2014 года

Итоги разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина указывают на то, что для Украины и Европы не будет места за столом переговоров об окончании войны. Эту войну выиграет Путин. Об этом заявил профессор международной политики Мюнхенского университета Бундесвера Карло Масала, пишет Bild.

"Это апокалиптический сценарий. Переговоры ведутся через головы украинцев и европейцев. Европейцам не будет места за столом переговоров. Вам придется принять результат. И, к сожалению, похоже, что это касается и Украины", - подчеркнул он.

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По его мнению, российский диктатор хочет сохранить оккупированные им территории. Путин также хочет предотвратить дальнейшее экономическое давление на Россию, которое заставит его идти на компромиссы.

Масала также оценил заявление министра обороны США Пита Гегсета о том, что Европе в будущем придется самостоятельно заботиться о безопасности Украины.

"Путин будет хлопать в ладоши. Это лучшее, что могло с ним случиться. Европейские силы безопасности не остановят его от очередного нападения на остальную Украину через несколько лет. Поэтому эту войну выиграет Путин. Он заставил американцев выйти из этого конфликта", - подчеркнул профессор.

Он также вспомнил заявление Гегсета о том, что Украина вряд ли вернет себе границы 2014 года.

"Гегсет говорил о 2014 году - то есть о Донбассе и Крыме. Трамп не даст Путину все, что он хочет. Возможно, Россия снова отдаст часть областей. Трамп может продать это как успех", - подчеркивает Масала.

По его словам, Трамп придерживается собственной линии - независимо от того, это лучшая линия для Украины или для европейской безопасности.

В то же время, на публикацию Bild отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. Он обратил внимание на заявление Трампа о том, что США будут помогать Украине и в дальнейшем, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".

"Между тем, гениальные "аналитики" BILD уже сдают Украину и Европу Путину. Большей бессмыслицы, чем в этом немецком издании, в течение войны трудно было где-то найти. Не рекомендую вообще принимать во внимание военные заметки BILD об Украине", - говорится в его заявлении.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произошло после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отметил, что разговор президентов длился около часа.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Зеленский и Трамп договорились о немедленном начале работы команд по окончанию войны. Ожидается, что уже в ближайшее время в Мюнхене украинские представители встретятся с двумя членами американской команды и проведут предметный разговор.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин имеет искаженное представление о ситуации на фронте, поскольку его окружение боится доносить невыгодную информацию. Поэтому принял для себя решение, что может и в дальнейшем оказывать давление на Украину и истощать её, затягивая войну.

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Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

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