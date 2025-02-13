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Теперь это мир Трампа и Путина: в Telegraph сказали, какой может быть победа Украины

Анна Ярославская
13 февраля 2025, 09:38обновлено 13 февраля, 10:10
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Своеобразной мантры "Ничего об Украине без Украины" больше не существует.
Путин, Трамп, Украина
Мирное урегулирование российско-украинской войны может иметь два сценария / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля, facebook.com/DonaldTrump

Главные тезисы:

  • Форма мира в Украине будет зависеть от действий Европы
  • Путин может вернуться в Украину через несколько лет

Америка не заинтересована в обеспечении безопасности ни Украины, ни Европы. Таким образом, форма мира будет зависеть от самой Европы, в том числе и от Великобритании. Для Украины же существуют два сценария. Об этом пишет в статье "Сейчас это мир Путина и Трампа" для издания The Telegraph британский журналист Роланд Олифант.

"Ничего об Украине без Украины. После вторжения это было американской мантрой – обещание не прибегать к игре России по разделению третьих стран между двумя супердержавами. Больше нет", - пишет журналист.

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Статья опубликована на фоне новостей о том, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. Глава Белого дома назвал эту беседу "продуктивной" и сообщил о том, что команды обоих государств "немедленно начали переговоры".

"Если так произошло, то это большая победа мировоззрения Путина. Президент России всегда считал, что по-настоящему суверенными могут быть только те страны, которые решают судьбы других (…) Вот почему он всегда хотел говорить с Вашингтоном , а не с Киевом о судьбе Украины. Все остальное было бы унижением", — говорится в статье.

Два сценария для Украины

Мирное урегулирование российско-украинской войны может иметь два сценария.

Если Украина удержит Киев, Харьков, Одессу, Херсон и Днепр и останется свободной, станет процветающей, тогда можно будет сказать, что украинский народ победил.

"Да, ужасной ценой и при несовершенном мире — но, тем не менее, они победят, и у них будет будущее", - отмечает автор.

Второй же сценарий заключается в том, что Путин вернется в Украину через несколько лет, захватит Харьков и Киев, а потом вторгнется в страну НАТО, убедившись, что Альянс не будет соответствовать своей риторике коллективной обороны.

"Тогда Великобритания и Европа будут жить в условиях, которые российские дипломаты любят называть "новой архитектурой европейской безопасности". Это будет место, где будет господствовать точка зрения Путина о том, что сильный разделывает слабых", - пишет Олифант.

Судьба Европы зависит от самой Европы

Олифант отмечает, что британский премьер-министр Кир Стармер и его коллеги по ту сторону Ла-Манша должны решить, хотят ли они сами выбирать судьбу своего континента или позволить Москве и Вашингтону сделать это за них.

Это означает масштабные инвестиции в их вооруженные силы и оборонную промышленность с целью сдерживания будущего нападения России не только на Украину, но и на европейскую часть НАТО. Как отметил журналист, это будет означать жесткие компромиссы и политически сложные решения по расходам, но это выполнимо.

"Британия и Европа должны задаться вопросом, хотят ли они оказаться за столом переговоров или в меню. Настало время принятия решения", - резюмировал Олифант.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обещания Трампа перед выборами в США / Инфографика: Главред

Переговоры Трампа с Путиным и Зеленским - последние новости

Как сообщал Главред, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который назвал "длительным и продуктивным".

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, беседа длилась полтора часа. Путин пригласил Трампа посетить Москву и отметил необходимость "устранения первопричин конфликта".

После этого Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили возможные пути достижения мира, перспективы технологического сотрудничества и новое соглашение о безопасности и экономике между США и Украиной.

Трамп планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. Он верит, что прекращение огня в Украине возможно "в недалеком будущем". В то же время Трамп считает членство Украины в НАТО "непрактичным", а возвращение всех оккупированных территорий - маловероятным.

Другие новости:

Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа":

  • заморозка войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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