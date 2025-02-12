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"Пришло время остановить войну": первые подробности разговора Трампа и Зеленского

Ангелина Подвысоцкая
12 февраля 2025, 19:44обновлено 12 февраля, 20:43
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Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся после звонка Путину.
'Пришло время остановить войну': первые подробности разговора Трампа и Зеленского
Трамп поговорил по телефону с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Что известно:

  • Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор
  • Трамп и Зеленский говорили о возможности достижения мира
  • Разговор состоялся после звонка Трампа Владимиру Путину

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произошло после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Это подтвердил советник президента по коммуникации Дмитрий Литвин, сообщает Интерфакс-Украина.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отметил, что разговор президентов длился около часа. Другие детали пока не раскрываются.

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Зеленский рассказал о разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский лично подтвердил разговор с Трампом. Он отметил, что они говорили о возможностях достижения мира, сотрудничестве, технологических возможностях.

"Только что говорил с Дональдом Трампом. Длительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности дроны и другие современные производства. Благодарен Президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе", - написал Зеленский.

Также президент обсудил с Трампом подготовку нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию. В свою очередь Трамп рассказал детали разговора с Путиным.

"Украина больше всех хочет мира. Определяем наши совместные с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир. Как сказал Президент Трамп, let's get it done", - добавил президент.

Зеленский отметил, что он договорился с Трампом о дальнейших контактах и встречах.

Трамп - о разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в посте в Truth Social отметил, что разговор с Владимиром Зеленским прошел очень хорошо. Он акцентировал на желании Зеленского достичь мира и необходимости остановить "бессмысленную войну".

"Я только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет достичь мира. Мы обсудили различные темы, связанные с войной, но главным образом - встречу, которая состоится в пятницу в Мюнхене, где делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными. Пришло время остановить эту бессмысленную войну, в которой происходят массовые, и совершенно ненужные, смерть и разрушения. Боже, благослови народы России и Украины!" - написал Трамп.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Мирные переговоры Украины и РФ - главные новости

Трамп заявил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной о завершении войны. Президент США заявил, что Штаты достигли прогресса в переговорах о завершении войны России и Украины. При этом глава Белого дома отказался раскрывать подробности каких-либо переговоров.

Министр обороны Украины Рустем Умеров выдал заявление о завершении войны и заявил, что Киев готов к переговорам. Также он отметил, что справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя.

Вскоре стало известно о том, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и появились первые детали. Президент США сообщил, что поручил Государственному секретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волтцу и специальному посланнику Стиву Виткоффу возглавить переговоры, которые, по его мнению, должны привести к успешному результату.

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