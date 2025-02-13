Несмотря на неохоту Трампа: военные США могут появиться в Украине в интересной роли

Не стоит исключать, что будут какие-то силовые элементы войск США.

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Военные США могут обеспечивать гарантии безопасности / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, инстаграм Трампа

О чем речь:

США зайдут в Украину не как миротворцы, а как охранники

Американцы заинтересованы в добыче украинских металлов

Вероятно, что американские военные таки могут присутствовать в Украине. Однако не как миротворцы, а в рамках охраны объектов по совместной американо-украинской добыче редкоземельных металлов на территории Украины, считает член-корреспондент Украинской академии геополитики и геостратегии Станислав Желиховский.

"Мы знаем позицию Трампа, что он не поддерживает отправку американских войск в Украину. Но, в то же время, не против добывать украинские ресурсы. А кто будет обеспечивать гарантии безопасности? Что, американцы будут добывать какие-то металлы в недрах Украины, а европейцы будут это защищать? Тут какие-то нестыковки получаются", - сказал Желиховский в эфире телеканала FREEДОМ. видео дня

Желиховский высказывает мнение, что Америка в несколько иной роли будет участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

Соглашения по безопасности Украины / Инфографика: Главред

"То есть европейские военные официально могут быть размещены, а американцы, возможно, на коммерческой основе. И не исключаю, что будут какие-то их силовые элементы, то есть войска, но они не будут оформлены как миротворцы, а, возможно, как охрана этих месторождений, их разработки", - предположил политолог.

Кроме этого, по словам Желиховского, такая практика не нова, ее применяли в различных ситуациях в мире.

"И чтобы это не нарушило, допустим, возможное соглашение между Украиной и Россией о прекращении огня, американцы могут участвовать именно в таком варианте. Но это мои гипотетические размышления. Но мне кажется, что США неспроста играют такую хитрую игру, и Дональд Трамп понимает все эти риски.Поэтому пока все будет вроде бы перекладываться на плечи европейских партнеров. Но американцы также будут действовать, возможно, немного за кулисами. Однако Вашингтон будет держать в фокусе внимания Украину. Тем более, если здесь у США есть коммерческий интерес", - прокомментировал он.

Миротворцы в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред со ссылкой на издание The Times, Европа может ввести миротворцев в Украину. В свою очередь США "прикроют их с воздуха".

Также стоит указать, что отправка миротворцев в Украину будет решаться в Мюнхене. Для эффективного сдерживания РФ может понадобиться более 100 тыс. военных.

В свою очередь эксперт Владимир Фесенко выдвинул мнение, что РФ может согласиться на миротворцев из НАТО. По его словам, ими могут стать силы из относительно нейтральных стран.

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Кто такой Станислав Желиховский? Станислав Желиховский - кандидат политических наук, эксперт-международник. С 2020 по 2023 год работал в Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД. Сейчас регулярно публикует статьи в научных периодических и информационно-аналитических изданиях.

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