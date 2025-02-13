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Пенсии в Украине вырастут уже в марте: кто может получить прибавку

Даяна Швец
13 февраля 2025, 13:56
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Правительство ежегодно устанавливает минимальные и максимальные суммы повышения выплат.
Пенсии в Украине вырастут уже в марте: кто может получить прибавку
Когда и на сколько проиндексируют пенсии в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

На какие вопросы ответил адвокат:

  • Кому поднимут пенсии в 2025 году
  • Ждать ли пенсионерам большой прибавки

Весной 2025 года в Украине планируется индексация пенсий, что означает повышение выплат для пенсионеров. Адвокат Иван Хомич в комментарии УНИАН объяснил, когда именно это произойдет и каким будет размер повышения.

Кого коснется индексация пенсий в 2025 году?

По словам эксперта, в Украине существуют разные виды пенсий:

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  • по возрасту,
  • по инвалидности,
  • за выслугу лет,
  • а также специальные пенсии (для военных, госслужащих и т.д.).

Начиная с 2022 года, Кабинет министров ежегодно проводит индексацию всех пенсий. Если не произойдет изменений в законодательстве, очередное повышение выплат должно произойти с 1 марта 2025 года.

"То, насколько будут проиндексированы пенсии, должно решить правительство и вынести постановление, в котором это будет прописано. Обычно Кабмин принимает постановление об индексации пенсионных выплат в 20 числах февраля. В прошлом году пенсии повысили на 7,96%, а в 2023 году - на 19,7%. В этом году пенсионные выплаты могут вырасти на 10%. В законе Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании" говорится, что в нашей стране индексация пенсий происходит ежегодно 1 марта", - говорит адвокат.

Каким будет повышение пенсий в 2025 году?

Адвокат отмечает, что правительство ежегодно устанавливает минимальные и максимальные суммы повышения выплат.

"Если опираться на информацию, полученную в предыдущие годы, то можно заметить определенную закономерность - минимальная сумма увеличения пенсии была 100 гривен, а максимальный размер уже два года подряд составлял 1 500 гривен. Даже если в процентном соотношении после индексации пенсии человек должен был бы получать больше, чем 1 500 гривен, все равно выплата не превысит эту сумму. К примеру, в 2023 году процент индексации был 19,7%, и, если человек имел пенсию в размере 10 000 гривен, то ему должны были бы добавить более 1 900 грн, но по факту он получал только 1 500 грн", - объясняет Хомич.

Кто получит минимальную прибавку к пенсиям?

По словам эксперта, минимальное повышение пенсий касается нескольких категорий граждан:

  • лиц, которые вышли на пенсию в период с 2021 до 2024 года;
  • людей, которые получают пенсию с различными "дотяжками".

"Есть формула, по которой рассчитывается размер пенсии (она учитывает, в частности, стаж, размер зарплаты), и согласно ей пенсионная выплата может быть, к примеру 2 000 гривен, но минимальная сумма, которую выплачивают пенсионеру, составляет 2 361 грн, поскольку это прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Именно поэтому государство "дотягивает" пенсию этого человека до 2 361 грн", - отмечает адвокат.

Выплаты пенсий в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине с 1 марта 2025 году запланирована индексация пенсий. Стоит указать, что перерасчет не предусмотрен для тех, кто вышел на пенсию за последние несколько лет.

Также министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что для украинцев введут накопительную пенсию. По ее словам, "в пределах ближайших месяцев проект будет внесен в Верховную Раду для того, чтобы мы ввели всю законодательную базу в этом году и начали техническую подготовку".

Таким образом из зарплат ежемесячно будут отчислять 9%. Так, в будущем украинцы смогут получать на пенсии 20% от своей средней зарплаты за жизнь.

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Кто такой Иван Хомич?

Иван Хо мич - известный украинский адвокат, основатель и руководитель Адвокатского бюро Ивана Хомича.

Адвокатское бюро Ивана Хомича специализируется на различных отраслях права, включая гражданское, уголовное, семейное, хозяйственное и корпоративное право. Бюро предоставляет услуги как частным лицам, так и бизнесу 510.

Среди основных услуг: представительство в судах, регистрация предприятий, защита прав потребителей, сопровождение сделок с недвижимостью, юридическая помощь в наследственных делах и т.д.

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