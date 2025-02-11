Миллион за контракт с ВСУ: в Минобороны раскрыли новые детали для добровольцев

Дмитрий Лазуткин рассказал о восстановлении справедливости в вопросе вознаграждения добровольцев.

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В Минобороны уточнили детали контракта с ВСУ / коллаж: Главред, фото: 37 ОБрМП, УНИАН

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1 млн гривен могут получить те, кто до 25 лет ранее вступил в ВСУ

Восстанавливается справедливость в вопросе вознаграждения добровольцев

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин прокомментировал предложение контракта для добровольцев в возрасте 18-24 лет.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, единоразовую выплату в размере 1 млн гривен могут получить также и те добровольцы, которые в возрасте до 25 лет ранее присоединились к ВСУ.

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По его словам, для получения средств таким военным необходимо обратиться к командирам.

"То есть эти люди могут обратиться к своим командирам и узнать об алгоритме получения этого денежного вознаграждения", – рассказал он.

Лазуткин говорит, что это позволит восстановить справедливость в вопросе вознаграждения добровольцев в возрасте до 25 лет.

/ Инфографика: Главред

"Несправедливо, наверное, пренебречь теми людьми, которые уже сделали этот шаг. Выплата единоразового денежного вознаграждения в размере 1 млн гривен предусмотрена тем военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, которые присоединились к войску в возрасте до 25 лет еще до того, как новые условия контракта вступили в силу", - добавил он.

Ранее Министерство обороны начало проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год. "Контракт 18-24" предлагает контракт на 1 млн грн, из которых 200 тыс грн выплачиваются сразу, а остальные - во время службы.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал контракты для людей 18-24 лет. В Украине планируют привлечь в армию большее количество молодежи.

Как сообщал Главред, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко сообщил, что отмена военного положения в Украине не обязательно будет означать конец мобилизации. Пересечение границы для мужчин тоже может остаться под вопросом, ведь угроза никуда не исчезнет.

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Кто такой Дмитрий Лазуткин? Дмитрий Лазуткин (18 ноября 1978, Киев) - украинский поэт, журналист, телевизионный продюсер, спортивный комментатор. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2024). С 2023 года проходит военную службу в составе 47 ОМБр "Магура" ВС Украины. С 10 апреля 2024 года является спикером Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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