Закончится ли мобилизация после отмены военного положения: неожиданный ответ юриста

Главные тезисы Пилипенко:
- Объявление мобилизации может быть и без военного положения
- Пересечение границы для мужчин будет под вопросом
Заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко сообщил, что отмена военного положения в Украине не обязательно будет означать конец мобилизации. Пересечение границы для мужчин тоже может остаться под вопросом, ведь угроза никуда не исчезнет.
Он пояснил, что президент может объявить мобилизацию и без военного положения, просто в меньших масштабах.
"Мы не можем проснуться одним утром и сказать: "Все". Мы будем с этим жить на самом деле годы и годы, потому что мы понимаем, что там ничего не изменится на севере, на востоке. Россияне будут хотеть уничтожить Украину. Мы должны быть к этому готовы", - рассказал Владимир Пилипенко в эфире Ранок.LIVE.
Мобилизация в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент Украины Владимир Зеленский изменил срок действия военного положения и мобилизации. Президент подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине с 8 февраля до 9 мая 2025 года.
В постановлении Кабинета министров Украины говорится, что еще две категории получили "бронь" от мобилизации. Поэтому имеют право на 100% бронирование от мобилизации медики, которые работают по основному месту работы в учреждениях общественного здоровья и других важных учреждениях.
Стало известно, что в Украине вводят новые правила мобилизации и учета. Запланированные реформы должны учесть вызовы, которые возникают в связи с длительной войной, а также обеспечить лучшую подготовку мобилизованных. В частности, изменения предусматривают оптимизацию работы ВВК.
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