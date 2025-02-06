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Давняя приоритетная цель: ВСУ будут наращивать удары по аэродромам и НПЗ России

Мария Николишин
6 февраля 2025, 13:14
267
После ударов ВСУ, экономике России будет труднее справляться с тем, чтобы обеспечивать фронт.
Давняя приоритетная цель: ВСУ будут наращивать удары по аэродромам и НПЗ России
Удар ВСУ по аэродрому РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Главное из заявления эксперта:

  • Аэродром РФ в Приморско-Ахтарске давно был приоритетной целью ВСУ
  • Такие удары будут наноситься по территории РФ и в дальнейшем
  • Также увеличится количество атак на российские НПЗ

Российский аэродром в Приморско-Ахтарске давно был в приоритетных целях для Сил обороны Украины. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире FREEДОМ.

"Конечно, кардинально вряд ли это повлияет сегодня на всю картину запуска Шахедов по территории нашей страны, но то, что врагу нанесен удар, - это однозначно, тем более Приморско-Ахтарский давно был в приоритете, на повестке дня. Вот долетели, ударили, и то, что там пожар, что там детонация - это факт уже подтвержденный. Насколько существенными будут потери россиян, думаю, мы узнаем после доразведки", - сказал он.

видео дня

Спикер также подчеркнул, что такие удары будут наноситься по территории РФ и в дальнейшем.

По его словам, особое внимание Силы обороны Украины уделяют тем военным объектам, откуда взлетает тактическая авиация или ударные беспилотники.

"В любом случае, особенно для жителей южных регионов нашей страны, новость, конечно, прекрасная, потому что, как правило, из Приморско-Ахтарского летит на Херсон, на Николаевщину, на Одесщину, другие регионы. Я думаю, что таких новостей будет больше", - подчеркнул Братчук.

Кроме того, он прогнозирует, что также увеличится и количество атак на российские НПЗ, что приводит к нарастающим проблемам в РФ.

"Экономике России будет труднее справляться с тем, чтобы обеспечивать фронт, прежде всего нефтепродуктами, и это будет ощущаться именно на поле боя", - подытожил он.

Давняя приоритетная цель: ВСУ будут наращивать удары по аэродромам и НПЗ России
Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по территории РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 6 февраля беспилотники атаковали аэродром в Приморско-Ахтарске Краснодарского края России. Именно отсюда оккупанты запускают дроны-камикадзе для атак на украинские города.

Также известно, что подразделения Службы безопасности Украины во взаимодействии с Вооруженными силами и другими составляющими Сил обороны в ночь на 5 февраля поразили ООО "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ.

Кроме того, Силы обороны ночью 3 февраля поразили Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод. Оба этих стратегических объекта являются производителями большого количества топлива для российской оккупационной армии.

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Кто такой Сергей Братчук?

Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины.

Участник Операции объединенных сил на Донбассе.

После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации.

Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

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