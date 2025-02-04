"Уничтожена вся инфраструктура": генерал о мощных ударах по аэродромам РФ

Постоянные удары заставляют Россию отодвигать свои авиабазы все дальше вглубь страны.

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Дроны атакуют объекты в РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

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Украинские военные осуществляют скоординированные атаки на авиабазы РФ

Украина может производить до 500 дронов дальнего радиуса действия в месяц

Массовое применение беспилотных летательных аппаратов для глубоких ударов по территории РФ является новой стратегией Украины в войне.

Украинские военные осуществляют скоординированные атаки на российские авиабазы, склады боеприпасов, нефтеперерабатывающие заводы и военные объекты, нанося значительные потери армии противника, говорится в материале The Times.

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В материале напоминается о том, что только за последние дни были поражены газовый комплекс в Астрахани и НПЗ в Волгограде. Всего из 30 крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России украинские дроны уже атаковали 20.

Авторы отмечают, что в 2022 году Украина могла производить до пяти дронов дальнего радиуса действия в месяц, а сейчас - 500 в месяц. За два года Украина существенно нарастила темпы производства ударных БПЛА, пояснил бригадный генерал Юрий Щиголь, который координирует эти операции в составе Главного управления разведки.

При этом украинский генерал отметил, что постоянные удары заставляют Россию отодвигать свои авиабазы все дальше вглубь страны.

"У них не осталось ни одного действующего аэродрома в радиусе 300 км, откуда они могли бы атаковать Украину. Это не просто взлетные полосы - уничтожена вся инфраструктура: топливные склады, ремонтные базы, средства обслуживания авиации", - добавил он.

Журналисты подчеркивают, что украинские военные используют комплексный подход - сочетая удары беспилотников с авиационными и ракетными атаками, в частности с помощью американских HARM-88, британских Storm Shadow и HIMARS.

/ Инфографика: Главред

Ранее сообщалось о том, что РФ атакуют уникальные дроны ВСУ. Российскую нефтяную инфраструктуру могли атаковать уникальные беспилотники.

Как сообщал Главред, БпЛА атаковали станцию "Дружба" в Брянской области. Подтверждение о сильном взрыве со стороны распределительной станции дали жители поселок Мамай.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказал детали мощных прилетов под Ростовом. В результате повреждено оборудование, предприятие остановило работу.

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Что такое The Times? The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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