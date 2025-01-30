Серьезный удар для РФ: БпЛА атаковали станцию 'Дружба' в Брянской области - СМИ

Главное:
- На Брянскую область РФ совершен налет БпЛА
- Очевидцы фиксируют пожар после атаки беспилотников
В ночь на четверг, 30 января, Брянская область РФ была атакована БПЛА. Все выглядит так, что основной их целью была распределительная станция нефтепровода "Дружба" вблизи города Новозыбков.
По данным очевидцев и росСМИ, сначала в небе над городом прозвучали громкие взрывы, а затем началось возгорание в одном из районов.
Подтверждение о сильном взрыве со стороны распределительной станции нефтепровода "Дружба" дали жители поселка Мамай в Брянской области.
"Атакуют беспилотниками Брянскую область, очевидцы сообщают о пожаре в Новозыбковом районе", - писали в сети.
"NASA Firms подтверждает удар по нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" трубопровода "Дружба" в Брянской области. Также рядом возле Унечи, Брянская Область, горит еще газовый или нефтяной объект инфраструктуры", - сообщил Телеграм-канал Exilenova+.
В то же время, как отчитались в Минобороны РФ, ночью над регионом якобы уничтожены 2 украинских беспилотника.
Нефтеперекачивающая станция "Новозыбков" является важным звеном магистрального нефтепровода "Дружба", который является одним из крупнейших в мире и обеспечивает транспортировку нефти из России в страны Европы. Станция расположена в одноименном городе Новозыбков (Брянская область, Россия) и играет ключевую роль в поддержании бесперебойной перекачки нефти.
Удары по России - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в ночь на 29 января сразу в нескольких областях России раздавались взрывы, которые сопровождались появлением беспилотников. В Смоленской, Орловской, Нижегородской и других областях было неспокойно.
Впоследствии стало известно о мощном пожаре в Нижегородской области России. Как оказалось, дроны ГУР уничтожили важный для Путина завод.
Кроме этого, Силы обороны поразили НПС и ракетный арсенал РФ. Как отмечают СМИ, прозвучало более 20 взрывов, и даже сообщалось об эвакуации.
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Удары по России
Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.
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